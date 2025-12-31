logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro

Flamengo e Corinthians disputam o título que abre a temporada de 2026
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/12/2025 - 17:48
Brasília
Estádio Mané Garrincha - Estádio Nacional de Brasília
© Reprodução CBF/Arena BSB/Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quarta-feira (31), via rede social, que a Supercopa Rei de 2026 ocorrerá no dia 1° de fevereiro, em Brasília.

A entidade confirmou a cidade novamente como palco da primeira grande decisão da temporada de 2026. A disputa ocorre em jogo único na Arena BRB Mané Garrincha, no centro da capital federal.

A partida será entre Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro de 2025, e Corinthians, campeão da Copa do Brasil, neste ano. A partida abre a temporada de bola de 2026. Ainda segundo a CBF, o estádio estará dividido 50% para cada torcida.

Inicialmente, o confronto estava previsto para 24 de janeiro.

Geralmente, a Supercopa Rei é disputada em estádios de campo neutro na tentativa de garantir a imparcialidade.

Últimos campeões

O Rubro-Negro é o atual campeão da competição. No início de 2025, a equipe dirigida por Filipe Luís venceu o Botafogo por 3 a 1.

Os campeões anteriores foram São Paulo, em 2024; Palmeiras, 2023; e Atlético Mineiro (2022). O Flamengo ainda foi campeão em 2020 e 2021.

Supercopa Rei

Não disputada entre 1992 e 2019, a Supercopa do Brasil foi reativada pela CBF em 2020.

Em 2024, a CBF rebatizou a competição para Supercopa Rei em homenagem a Pelé, o Rei do Futebol, falecido em dezembro de 2022.

A ideia é que o troféu represente a coroa do futebol nacional, sendo disputado pelos dois clubes que dominaram o cenário futebolístico no ano anterior.

Relacionadas
bruno henrique, flamengo, supercopa do brasil
Bruno Henrique brilha e Flamengo conquista Supercopa do Brasil
Volante Robinha comemora título da Supercopa Feminina 2025 - em 15/03
São Paulo quebra hegemonia do Corinthians e fatura Supercopa Feminina
são paulo, flamengo, supercopa feminina
São Paulo e Corinthians avançam para a final da Supercopa Feminina
Edição:
Maria Claudia
Flamengo Corinthians Supercopa Rei
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro apresenta novo pedido de domiciliar ao STF
qua, 31/12/2025 - 18:59
Estádio Mané Garrincha - Estádio Nacional de Brasília
Esportes Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro
qua, 31/12/2025 - 17:48
Feira de adoção de animais
Geral Fogos de artifício acarretam sofrimento físico e risco para animais
qua, 31/12/2025 - 17:44
Franco da Rocha (SP), 30/09/2024 - Barragem do rio Juqueri que forma a represa Paulo de Paiva Castro, parte do sistema Cantareira, construída pela Sabesp para abastecer de água a cidade de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Sistema Cantareira fecha dezembro com 20,18% de volume útil
qua, 31/12/2025 - 17:24
Brasília - Estudantes do ensino profissionalizante que participarão do WorldSkills 2017 se preparam para a competição no Centro de Treinamento do Senai-DF (Marcelo Camargo/Agência Brasil).
Educação MEC regulamenta programa que fortalece formação profissional
qua, 31/12/2025 - 17:03
Brasília (DF), 31/12/2025 - O cardiologista Brasil Caiado e o cirurgião Claudio Birolini durante entrevista coletiva para falar sobre situação médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado após fazer cirurgia. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro deve ter alta nesta quinta e retornar à cela na PF
qua, 31/12/2025 - 16:52
Ver mais seta para baixo