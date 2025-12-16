Temporada de 2026 no tênis terá nova política de carlor, anuncia ATP

O ATP Tour informou que introduzirá uma nova política de calor que entrará em vigor a partir de 2026, após uma série de desistências devido às altas temperaturas e à umidade punitiva no Masters de Xangai nesta temporada.

O órgão regulador do tênis masculino disse que a regra, baseada no índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) reconhecido internacionalmente e usado para medir o estresse térmico humano sob luz solar direta, tem "limites claros" para medidas de resfriamento e suspensão do jogo.

"A nova regra de calor fornece uma abordagem estruturada e com suporte médico para gerenciar o calor extremo, com o objetivo de proteger a saúde do jogador", disse a ATP na segunda-feira.

A ATP acrescentou que a regra também melhorará as condições para os torcedores, autoridades, gandulas e equipe do torneio.

Se o WBGT atingir 30,1ºC ou mais nos dois primeiros sets de uma partida de simples melhor de três sets, um intervalo de resfriamento de 10 minutos após o segundo set pode ser solicitado por qualquer jogador e será aplicado a ambos os competidores.

Durante os intervalos, os jogadores podem se hidratar, trocar de roupa, tomar banho e receber orientação sob a supervisão da equipe médica da ATP, acrescentou o órgão regulador. O jogo será suspenso quando o WBGT passar de 32,2ºC.

A defesa do título de Jannik Sinner, número dois do mundo, em Xangai, terminou em agonia em outubro, quando o italiano teve dificuldades para andar devido a cãibras na coxa direita, antes de se retirar no set decisivo de seu confronto na terceira rodada com Tallon Griekspoor.

No mesmo evento, Novak Djokovic vomitou durante seu confronto com Yannick Hanfmann, enquanto Holger Rune foi ouvido perguntando a uma autoridade durante um intervalo médico em seu confronto com Ugo Humbert se os jogadores tinham que "morrer na quadra" em meio ao calor e à umidade.

A necessidade de uma regra formal da ATP para o calor surgiu em agosto, em Cincinnati, quando Arthur Rinderknech desmaiou na quadra durante uma partida em condições de calor sufocante, antes de dar a vitória a Felix Auger-Aliassime.

Anteriormente, os regulamentos da ATP determinavam que as decisões sobre a suspensão do jogo devido a condições climáticas adversas - incluindo calor extremo - cabiam a um supervisor da ATP no local, que coordenava com as equipes médicas e com as autoridades locais.

A nova regra alinha a ATP com a WTA. Os quatro Grand Slams também implementaram formalmente as regras que permitem pausas prolongadas e suspensões de partidas.

Vários esportes profissionais, incluindo futebol, Fórmula 1 e ciclismo, têm políticas formais para lidar com condições climáticas extremas.

