Esportes

Tocantinense: Araguaína vence Tocantinópolis no primeiro jogo da final

Competição apontará último campeão do futebol brasileiro na temporada
Publicado em 27/12/2025 - 21:28
Rio de Janeiro
O último campeão do futebol profissional brasileiro na temporada começou a ser definido neste sábado (27). Jogando no estádio Mirandão, o Araguaína derrotou o Tocantinópolis pelo placar de 2 a 1, na primeira partida da final do Campeonato Tocantinense. Agora as equipes voltam a medir forças, a partir das 16h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (30) no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, para definir quem fica com o troféu da competição.

Na partida deste sábado, o Araguaína precisou de apenas um minuto de partida para abrir o placar com o zagueiro Clau. Aos seis da etapa final a equipe da casa ampliou com gol de falta de Rafael Leandro. Três minutos depois Emerson garantiu o gol de honra dos visitantes.

Campeonato retomado

A edição 2025 do Campeonato Tocantinense chegou a ter um campeão coroado no dia 5 de abril, o União Araguainense. Mas a escalação indevida de um jogador do União que deveria estar suspenso fez com que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), seis meses após a final, causasse uma reviravolta na competição, anulando os jogos finais e fazendo com que o torneio fosse retomado a partir de uma das semifinais.

Desta forma, o Estadual 2025 terminará menos de três semanas antes de a edição de 2026 começar. O próximo Campeonato Tocantinense já inicia em 17 de janeiro. Os participantes serão Araguaína, Gurupi, Tocantinópolis, Capital, União, Bela Vista e os recém-promovidos Palmas e Guaraí.

