Último campeão do futebol brasileiro sai na antevéspera de Ano Novo

Campeonato Tocantinense será retomado neste sábado com nova semifinal
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 20/12/2025 - 13:53
São Paulo
resendão, campo de futebol
© Diogo Araújo/Divulgação/Governo de Tocantins/Direitos Reservados

A final da Copa do Brasil, no próximo domingo (21), não definirá o último campeão do futebol profissional brasileiro na temporada. Por incrível que pareça, ainda há um Campeonato Estadual masculino em andamento, que terá o vencedor conhecido somente em 30 de dezembro, na antevéspera de Ano Novo.

Devido a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de setembro, o Campeonato Tocantinense de 2025 terá de ser retomado a partir de uma das semifinais, a partir deste sábado (20). Às 16h (horário de Brasília), Gurupi e Tocantinópolis se enfrentam no Resendão, em Gurupi (TO).

O jogo de volta será no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO), na quarta-feira (24), véspera de Natal, às 15h45. Quem avançar, encara na final o Araguaína nos dias 27, um sábado, às 16h, e 30, uma terça, no mesmo horário. A segunda partida será no Mirandão, em Araguaína (TO), já que o time da casa tem melhor campanha.

Suspenso. Ou não?

A confusão que levou o Estadual, iniciado em 4 de fevereiro, a ser finalizado quase em 2026, começou em 1º de março, na vitória do União Araguainense no clássico local com o Araguaína, por 2 a 0, no Mirandão, pela quinta rodada. Na ocasião, o zagueiro Sheik, do time ganhador, recebeu um cartão amarelo aos 45 minutos da etapa final. A punição consta no campo “advertências” da súmula do jogo, mas não aparece no registro “comunicação de penalidades” do mesmo documento.

O problema é que Sheik já tinha levado amarelo no duelo anterior (quarta rodada, empate por 2 a 2 com o Batalhão, no Estádio Nilton Santos, em Palmas) e recebeu a mesma punição no seguinte (sexta rodada, vitória por 2 a 1 sobre o Tocantins de Miracema, no Mirandão). Com três cartões, o zagueiro deveria estar suspenso do compromisso posterior do União, contra o Tocantinópolis, em partida atrasada da segunda rodada.

Ele, porém, foi a campo na derrota por 3 a 0, no Ribeirão, e também no jogo seguinte, em que o União perdeu do Bela Vista no Batistão, em Luzinópolis (TO), pelo mesmo placar. A agremiação alegou que a escalação de Sheik ocorreu após consulta e aval da Federação Tocantinense de Futebol (FTF). O clube foi denunciado ao Tribunal de Justiça Desportiva de Tocantins (TJD-TO) por Batalhão, Gurupi e Araguaína, mas acabou absolvido.

O União se classificou às semifinais, eliminou o Tocantinópolis (1 a 0 e 0 a 0) e conquistou o bicampeonato estadual após dois empates (1 a 1 e 0 a 0) e vitória nos pênaltis (5 a 4) sobre o Araguaína, no Mirandão, em 5 de abril. O caso, porém, foi para o STJD, que, seis meses depois da final, deu razão aos reclamantes e causou uma reviravolta na competição.

De campeão a quase rebaixado

O Tribunal determinou que o União perdesse seis pontos, referentes aos dois jogos em que o defensor atuou sem cumprir suspensão. O clube, que tinha encerrado a primeira fase em quarto lugar, com dez pontos, caiu para penúltimo, com quatro pontos, o que rebaixava o antes campeão à segunda divisão tocantinense no lugar do Batalhão (seis pontos).

O Gurupi (dez pontos), por sua vez, herdou a última vaga às semifinais, que era do União. O pleno ainda decidiu pela reedição do mata-mata completo, inclusive o confronto entre Araguaína e Capital, que teve a classificação do primeiro à final.

Em outubro, o STJD revisou parcialmente a decisão do mês anterior, reduzindo a perda de pontos do União de seis para três, entendendo que a punição referente à escalação de Sheik deveria ser aplicada somente ao jogo em que ele de fato estava suspenso. O clube continuou fora das semifinais, mas permaneceu na primeira divisão, com sete pontos, ultrapassando o Batalhão, que voltou a ser rebaixado.

Outra mudança foi determinar a realização de apenas uma das semifinais, entre Gurupi e Tocantinópolis, mantendo a classificação do Araguaína à final - o que já o garante na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. O outro finalista terá, também, lugar nas duas competições nacionais.

O Estadual 2025 terminará menos de três semanas antes de a edição de 2026 começar. O próximo Campeonato Tocantinense já inicia em 17 de janeiro. Os participantes serão Araguaína, Gurupi, Tocantinópolis, Capital, União, Bela Vista e os recém-promovidos Palmas e Guaraí.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Campeonato Tocantinense campeonato estadual Gurupi Tocantinópolis
