Aberto da Austrália volta a acionar política de calor extremo em jogos
Os organizadores do Aberto da Austrália invocaram sua política de calor extremo quando as temperaturas subiram no Melbourne Park nesta terça-feira (27), provocando a suspensão do jogo nas quadras externas e o fechamento da cobertura das principais quadras.
A "Escala de Estresse por Calor" do torneio atingiu o limite mais alto de 5,0 no início da tarde, com a temperatura ultrapassando a marca de 40 graus Celsius às 14h - o dia mais quente do torneio até agora.
O Grand Slam de abertura do ano opera sob uma política de calor extremo que considera a temperatura do ar, o calor, a velocidade do vento e a umidade para avaliar as condições de jogo.
O limite foi atingido logo após a vitória da número um do mundo Aryna Sabalenka por 6/3 e 6/0 sobre a jovem norte-americana Iva Jovic, com o teto da Rod Laver Arena se fechando quando as jogadoras deixaram a quadra.
"No final da partida, estava muito quente lá fora", disse Sabalenka aos repórteres. "Ainda bem que eles fecharam o teto quase na metade do caminho, então tivemos muita sombra na parte de trás, para que pudéssemos voltar e ficar na sombra."
"Eu sabia que, ao entrar na partida, eles não nos deixariam jogar sob um calor absurdo. Se ela (a escala) chegasse a cinco, eles definitivamente fechariam o teto, então eu sabia que eles estavam nos protegendo, protegendo nossa saúde."
