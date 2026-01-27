Aberto da Austrália volta a acionar política de calor extremo em jogos

Temperatura passou de 40 graus no dia mais quente do ano em Melbourne

Os organizadores do Aberto da Austrália invocaram sua política de calor extremo quando as temperaturas subiram no Melbourne Park nesta terça-feira (27), provocando a suspensão do jogo nas quadras externas e o fechamento da cobertura das principais quadras.

A "Escala de Estresse por Calor" do torneio atingiu o limite mais alto de 5,0 no início da tarde, com a temperatura ultrapassando a marca de 40 graus Celsius às 14h - o dia mais quente do torneio até agora.

O Grand Slam de abertura do ano opera sob uma política de calor extremo que considera a temperatura do ar, o calor, a velocidade do vento e a umidade para avaliar as condições de jogo.

O limite foi atingido logo após a vitória da número um do mundo Aryna Sabalenka por 6/3 e 6/0 sobre a jovem norte-americana Iva Jovic, com o teto da Rod Laver Arena se fechando quando as jogadoras deixaram a quadra.

"No final da partida, estava muito quente lá fora", disse Sabalenka aos repórteres. "Ainda bem que eles fecharam o teto quase na metade do caminho, então tivemos muita sombra na parte de trás, para que pudéssemos voltar e ficar na sombra."

"Eu sabia que, ao entrar na partida, eles não nos deixariam jogar sob um calor absurdo. Se ela (a escala) chegasse a cinco, eles definitivamente fechariam o teto, então eu sabia que eles estavam nos protegendo, protegendo nossa saúde."

