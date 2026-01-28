logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Após acordo, Paquetá recebe aval para se transferir para o Flamengo

Em publicação nas redes sociais, brasileiro se despede do West Ham
Pearl Josephine Nazare*
Publicado em 28/01/2026 - 17:05
Bengaluru (Índia)
Lucas Paquetá durante partida do West Ham contra o Brighton & Hove Albion pelo Campeonato Inglês 30/12/2025 Action Images via Reuters/John Sibley
© Reuters/John Sibley/proibida reprodução
Reuters

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham United, recebeu permissão para se submeter a exames médicos e discutir termos pessoais com o Flamengo, clube que o revelou, depois que uma taxa foi acordada para sua transferência permanente, informou o clube da Premier League nesta quarta-feira (28).

Os detalhes financeiros não foram divulgados, mas a mídia britânica informou que o West Ham aceitou uma oferta superior a 41 milhões de euros (R$ 254,6 milhões) pelo jogador brasileiro de 28 anos.

O Flamengo - campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado - ainda não confirmou a contratação e não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Paquetá foi inocentado de quatro acusações de manipulação de resultados pela Associação Inglesa de Futebol em julho, após uma longa investigação. Paquetá, que estava correndo o risco de ser banido do futebol por toda a vida, negou as acusações.

"Lucas deixou claro que, por razões pessoais e familiares, ele deseja voltar para casa no Brasil e começar de novo depois de ter sido inocentado em julho de 2025 das acusações de má conduta da FA que levaram dois anos para serem resolvidas - uma situação que lhe causou uma tensão mental significativa", disse o West Ham em um comunicado.

"Apesar de o clube ter feito todo o possível para persuadir Lucas a ficar, ele permaneceu inflexível em seu desejo de sair. Portanto, o técnico [Nuno Espírito Santo] e o clube concordaram, com relutância, em aceitar seu pedido de transferência."

Paquetá se juntou ao West Ham vindo do time francês Olympique Lyonnais em 2022, tendo jogado anteriormente pelo Milan. Seu contrato com o clube da Premier League era válido até 2027.

Ele atuou em 139 partidas pelo West Ham, marcando 23 gols e dando 15 assistências. Ele também fez parte da equipe que venceu a Liga da Conferência da Uefa na temporada 2022/23.

"O West Ham United gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à nossa diretoria, jogadores, funcionários e torcedores leais pelo apoio inabalável e dedicado que demonstraram a Lucas durante todo o seu tempo no clube e, em particular, nos últimos dois anos e meio", acrescentou o time do leste de Londres.

O West Ham está em 18º lugar na tabela do campeonato, com 20 pontos em 23 jogos, a cinco pontos de distância da zona de segurança.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA Women's Champions Cup - Semi Final - Gotham FC v Corinthians - GTech Community Stadium, London, Britain - January 28, 2026 SC Corinthians' Gabriela Zanotti celebrates scoring their first goal Reuters/Dylan Martinez
Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vai à final da Copa das Campeãs
Tenista polonesa Iga Swiatek durante partida do Aberto da Austrália 28/01/2026 REUTERS/Tingshu Wang
Iga Swiatek e Djokovic reivindicam privacidade no Aberto da Austrália
Cristian Ribera, Copa do Mundo de esqui cross-country
Comitê Paralímpico faz 1ª convocação para Jogos de Inverno, na Itália
Lucas Paquetá West Ham transferência flamengo acordo brasileiro meio-campista Premier League
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
28/01/2026 - Curitiba - Global Game Jam Curitiba 2025 - maratona mundial de games que começa dia 30, em Curitiba. Foto: Global Game Jam Curitiba 2025/Cassiano Rosário
Cultura Maratona mundial de games deve reunir 600 desenvolvedores no Brasil
qua, 28/01/2026 - 17:05
Lucas Paquetá durante partida do West Ham contra o Brighton & Hove Albion pelo Campeonato Inglês 30/12/2025 Action Images via Reuters/John Sibley
Esportes Após acordo, Paquetá recebe aval para se transferir para o Flamengo
qua, 28/01/2026 - 17:05
Caldas Novas (GO), 28/01/2026 - Corretora Daiane Alves Souza. Foto: Câmera de segurança/Reprodução
Geral Corpo da corretora que desapareceu em Caldas Novas é encontrado
qua, 28/01/2026 - 16:58
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Dívida pública pode alcançar até R$ 10,3 trilhões em 2026
qua, 28/01/2026 - 16:35
barbeiro
Saúde Ananindeua, no Pará, tem surto de casos da doença de Chagas
qua, 28/01/2026 - 16:28
Brasília (DF), 28/01/2026 - Fita de clareamento dental 9D White Teeth Whitening Strips. Foto: VM Global Trade/Divulgação
Saúde Anvisa proíbe marca de fita usada para clareamento dental
qua, 28/01/2026 - 16:20
Ver mais seta para baixo