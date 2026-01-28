Após acordo, Paquetá recebe aval para se transferir para o Flamengo

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham United, recebeu permissão para se submeter a exames médicos e discutir termos pessoais com o Flamengo, clube que o revelou, depois que uma taxa foi acordada para sua transferência permanente, informou o clube da Premier League nesta quarta-feira (28).

Os detalhes financeiros não foram divulgados, mas a mídia britânica informou que o West Ham aceitou uma oferta superior a 41 milhões de euros (R$ 254,6 milhões) pelo jogador brasileiro de 28 anos.

O Flamengo - campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado - ainda não confirmou a contratação e não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Paquetá foi inocentado de quatro acusações de manipulação de resultados pela Associação Inglesa de Futebol em julho, após uma longa investigação. Paquetá, que estava correndo o risco de ser banido do futebol por toda a vida, negou as acusações.

"Lucas deixou claro que, por razões pessoais e familiares, ele deseja voltar para casa no Brasil e começar de novo depois de ter sido inocentado em julho de 2025 das acusações de má conduta da FA que levaram dois anos para serem resolvidas - uma situação que lhe causou uma tensão mental significativa", disse o West Ham em um comunicado.

"Apesar de o clube ter feito todo o possível para persuadir Lucas a ficar, ele permaneceu inflexível em seu desejo de sair. Portanto, o técnico [Nuno Espírito Santo] e o clube concordaram, com relutância, em aceitar seu pedido de transferência."

Paquetá se juntou ao West Ham vindo do time francês Olympique Lyonnais em 2022, tendo jogado anteriormente pelo Milan. Seu contrato com o clube da Premier League era válido até 2027.

Ele atuou em 139 partidas pelo West Ham, marcando 23 gols e dando 15 assistências. Ele também fez parte da equipe que venceu a Liga da Conferência da Uefa na temporada 2022/23.

"O West Ham United gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à nossa diretoria, jogadores, funcionários e torcedores leais pelo apoio inabalável e dedicado que demonstraram a Lucas durante todo o seu tempo no clube e, em particular, nos últimos dois anos e meio", acrescentou o time do leste de Londres.

O West Ham está em 18º lugar na tabela do campeonato, com 20 pontos em 23 jogos, a cinco pontos de distância da zona de segurança.

