Após confusão, Senegal é campeão da Copa Africana de futebol

Jogadores senegaleses protestaram contra um pênalti
Agência Brasil
Publicado em 19/01/2026 - 11:48
São Paulo
Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 18, 2026 Senegal's Sadio Mane lifts the trophy with teammates as they celebrate after winning the Africa Cup of Nations REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
© Reuters/Amr Abdallah Dalsh/Proibida reprodução

A Seleção do Senegal venceu a partida final contra o Marrocos, nesse domingo (18), e se sagrou campeã da Copa Africana de Nações. O placar de 1 a 0 foi suficiente, mas o jogo em Rabat, capital marroquina, teve uma grande confusão, o que gerou um comunicado da Fifa.

A partida entre as seleções estava 0 a 0 quando, perto do final do segundo tempo, o árbitro assinalou, com a ajuda do VAR, um pênalti polêmico para a equipe marroquina. A decisão fez com que os senegaleses, que não concordaram com a marcação, deixassem o campo como forma de protesto.

Após alguns minutos fora de campo, os atletas do Senegal decidiram voltar. O espanhol de origem marroquina Brahim Díaz bateu mal a penalidade – com cavadinha – e o goleiro fez a defesa facilmente. A partida foi para a prorrogação e Pape Gueye fez o único gol logo no início do tempo extra. Com a vitória, Senegal se tornou bicampeã da Copa Africana.

FIFA

Gianni Infantino, presidente da Fifa, fez postagem em seu perfil no Instagram parabenizando o Senegal pela conquista. Ele também elogiou a seleção do Marrocos, mas não deixou de condenar a atitude dos jogadores senegaleses. O dirigente escreveu:

“Infelizmente, testemunhamos cenas inaceitáveis no campo e condenamos fortemente o comportamento de alguns ‘torcedores’, bem como de alguns jogadores senegaleses e também de sua comissão técnica. É inaceitável deixar o campo de jogo. A violência também não pode ser tolerada em nosso esporte. Isso, simplesmente, não é correto”.

Jogadores e membros da comissão técnica do Senegal devem ser punidos pela Fifa. Além de multa, segundo o jornal esportivo espanhol As, os atletas podem até ficar de fora da Copa do Mundo deste ano.

Edição:
Kleber Sampaio
Futebol Senegal Marrocos Rabat Copa Africana
