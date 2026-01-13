logo ebc
Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1

Cinco jogos na noite desta terça encerram a segunda fase eliminatória
Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 19:36
Rio de Janeiro
A zebra voltou a rondar a segunda fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior.  No fim da tarde desta terça-feira (13), um dia após a eliminação do Corinthians para o Guarani, foi a vez do Atlético-MG dar adeus à competição. O time mineiro, três vezes campeão da Copinha (1975, 1976 e 1983), foi surpreendido pelo Ibrachina, que avançou à terceira fase mata-mata com vitória por 3 a 1. O adversário na busca por uma vaga nas oitavas será o vencedor do confronto entre Audax-SP x Santo André, a partir das 19h (horário de Brasilia).

Jogando em casa, na Ibrachina Arena, o Dragão a Mooca abriu o placar ao 33 minutos, com gol contra do defensor Vitor Gabriel, ao tentar desviar a bola.  Dois minutos antes, ele já tocara a bola com a mão e o árbitro anotara pênalti. No entanto, o goleiro Pedro Costa brilhou, defendendo a cobrança de Enrico.

Após o intervalo, aos oito minutos, Erick empatou o jogo em bela cobrança de falta. Na sequência, o time paulistano se impôs na partida: marcou o segundo aos 22 minutos com gol de Luiz Fernando, em erro na saída de bola; e Vicente selou a vitória por 3 a 1 já nos acréscimos.

Goleadas

Teve chuva de gols na classificação do Internacional à terceira fase. O Colorado aplicou 4 a 0 no Retrô-PE, com dois gols de Gutavo Ulguim e os demais de Eduardo e João Miranda. O time gaúcho vai brigar por uma vaga nas oitavas da Copinha contra o Nacional-SP, que eliminou hoje o Juventus-SP, pelo placar de 2 a 0.

Quem também avançou com goleada de 4 a 0 foi o Operário-PR sobre o Independente-AP. Deodato abriu o placar na primeira etapa, e depois do intervalo, Anthony, Rafael Nadal e Gabriel Cardozo também balançaram a rede. Na terceira fase o Fantasma vai encarar o vencedor de São Paulo x Portuguesa, que jogam a partir das 20h30 desta terça.

Outro três confrontos fecham a segunda fase até o final desta noite: Fluminense x Referência-SP, Palmeiras x Vitória, e Botafogo x São José-SP.

Demais resultados desta terça (13)

Fortaleza 2 x 1 Independente-AP

Ituano 3 x 1 Água Santa

Bragantino 3 x 0 Comercial de Tietê

Canaã-DF 1 x 0 Figueirnese-SC

Juventude (5) 1 x 1 ( 4) Águia de Marabá

Flamengo-SP 1 x 0 Monter Roraima

IAC 2 x 1 União Mogi

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Atlético-MG Copinha eliminação zebra Ibrachina internacional Copa São Paulo de Futebol Júnior Operário-PR
