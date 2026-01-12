logo ebc
Bia Haddad cai na estreia e dupla de Stefani avança no WTA de Adelaide

Ambas iniciaram temporada por torneio preparatório para Grand Slam
Agência Brasil
Publicado em 12/01/2026 - 17:22
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 11/09/2025 - Tenista Bia Haddad durante partida no São Paulo Open 250, WTA - Woman's Tennis Association, realizado no Parque Vila Lobos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As tenistas brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani abriram a temporada 2026 nesta segunda-feira (12) pelo WTA  500 de Adelaide (Austrália), torneio preparatório para o Aberto da Austrália, primeiro dos quatro Grand Slams do circuito. Na disputa de simples, Haddad estreou com derrota de virada para a revelação canadense Victoria Mboko, por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 6/3, e 6/2) e deu adeus precoce à competição. Já a dupla de Stefani com a tcheca Marie Bouzkova avançou às quartas de final após vitória fácil sobre a parceria da estoniana Ingrid Neel com a norueguesa Ulrikke Eikeri, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0).

O próximo desafio da dupla de Stefani (13ª no ranking mundial) está previsto para o final da noite de terça (13) ou início da madrugada de quarta (14), contra a parceria da cazaque Anna Danilina com a sérvia Aleksandra Krunic (cabeças de chave 4).  

Devido a uma lesão da parceira Gabriela Dabrowski (Canadá), Stefani disputa o WTA de Adelaide em dupla com Marie Bouzkova (República Tcheca). O próximo jogo será contra as cabeças de chave Anna Danilina 9Cazaqistão) e Aleksandra Krunic  (Sérvia) - Divulgação/AUX Ningbo Open

"A Marie [Bouzkova] é uma jogadora sólida, que naturalmente complementa a maneira que jogo. Então, não precisamos nos adaptar às características. Tivemos uma ótima química desde o início e fizemos uma boa estreia. Feliz de começar o ano com a vitória de hoje e animada com a próxima rodada que espero ser um bom jogo", analisou Stefani, que compete ao lado de Bouzkova, devido a uma lesão da canadense Gabriela Dabrowski.

Stefani e Dabrowski retomaram a parceria para o circuito de 2026 após hiato de dois anos. As duas jogaram lado a lado entre 2020 e 2023, quando foram campeã do WTA 1000 de Montreal (Canadá) e vice-campeãs do WTA 1000 de Cincinnati e WTA 500 de San Jose, ambos nos Estados Unidos.

Na noite desta segunda (12) tem estreia da dupla gaúcha Rafael Matos e Orlando Luz no torneio masculino de Adelaide. Eles terão pela frente a parceria do norte-americano Austin Krajicek com o croata Nicola Mektic, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

joão fonseca, atp 500 buenos aires, tênis
João Fonseca deve estrear na temporada como cabeça de chave 28 do Aberto da Austrália, que começa no próximo domingo (18), em Melbourne - Reuters/Matias Baglietto/Direitos Reservados

João Fonseca será cabeça de chave no Aberto da Austrália

Após 11 anos, o Brasil pode voltar a ter um cabeça de chave no em um Grand Slam – o representante foi Thomaz Bellucci, no US Open. Será o tenista carioca de 19 anos, que se recupera de dores lombares que o tiraram dos dois primeiros torneios do ano (Brisbane e Adelaide). Na atualização do ranking da ATP nesta segunda (12), João aparece na 30ª posição no ranking mundial – apenas os 32 primeiros da lista serão cabeças de chave no Aberto da Austrália. Com as desistências do britânico Jack Draper (11º) e do dinamarquês Holger Rune (16º), a expectativa é que Fonseca estreie como cabeça de chave 28. A abertura do Grand Slam em Melbourne será no próximo domingo (18).

Além de João Fonseca, Bia Haddad também está confirmada no Aberto da Austrália, mas não será cabeça de chave. Haddad antecipou para setembro o fim da temporada passada para cuidar da saúde mental. Como deixou de disputar vários torneios, a brasileira perdeu posições no ranking e agora ocupa a  39ª colocação.

Thiago Wild surpreende Medvedev e elimina número 2 do mundo em Roland Garros 30/05/2023 REUTERS/Benoit Tessier
Thiago Wild inicia a busca por vaga na chave principal do Grand Slam australiano às 20h desta segunda (120, em duelo contra o o equatoriano Álvaro Guillen Meza - REUTERS/Benoit Tessier/Proibida reprodução

Qualificatório para Melbourne

Em busca de uma vaga na chave principal do Grand Slam australiano, o paranaense Thiago Wild (216º no ranking) encara o equatoriano Álvaro Guillen Meza (193º) na primeira de três rodadas do qualificatório,  a partir das 20h desta segunda (12).

No domingo (11), o paulista Gustavo Heide (238º) se classificou à segunda rodada do quali ao derrotar o britânico Jay Clarke (178º) com um duplo 6/3. O próximo adversário será o croata Dino Prizmic (127º), às 20h de terça (13).  Já os compatriota João Lucas Reis e Laura Pigossi foram superados, respectivamente, pelo português Henrique Rocha e a chinesa Lin Zhun,

10/01/2026 - Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália. Foto: André Gemmer/CBT
Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália
Luisa Stefani e Timea Babos avançam à final de duplas do WTA Finals, em 07/11/2025
Stefani garante Brasil pela 1ª vez em decisão feminina do WTA Finals
Vinícius Jr, do Real Madrid, e técnido do Atlético de Madri, Diego Simeone, durante partida entre as duas equipes pela semifinal da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita 08/01/2026 REUTERS/Vincent West
Simeone se desculpa com Vini Jr, mas não pede perdão por provocações
