logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil enfrenta Peru para avançar à final da Copa América de futsal

Atual campeã, seleção masculina joga às 19h15 deste sábado (31)
Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 16:54
Rio de Janeiro
seleção brasileira masculina - Copa América de Futsal 2026
© Divulgação/Staff CBF

Invicta na primeira fase, a seleção brasileira masculina de futsal está a duas vitórias de arrematar o 13º título da história na Copa América de Futsal, em Luque (Paraguai). A Amarelinha entra em quadra neste sábado (31) contra o Peru pelas semifinais da competição. O início da partida será às !9h15 (horário de Brasília), na Arena Óscar Harrison, em Luque (Paraguai). Antes, às 16h30, no mesmo estádio, Argentina e Venezuela medirão forças na outra semi.

Além da busca do título, os finalistas da Copa América estarão automaticamente classificados para a segunda edição da Finalíssima, em novembro, contra campeão e vice europeus. O local da disputa ainda não foi definido. Na edição inaugural, em 2022, Portugal conquistou o título com vitória sobre a Espanha. 

O Brasil, comandado pelo técnico Marquinhos Xavier, encerrou a fase inicial da Copa América na liderança do Grupo B, com 10 pontos. Já a seleção peruana, adversária na semi, ficou em segundo lugar da chave A com nove pontos, um a menos que a líder Argentina.

A seleção leva vantagem no histórico de confrontos contra os peruanos, com 12 vitórias em 12 jogos. No ano passado, a Amarelinha sobrou em campo com vitória de 5 a 1 sobre os adversários na Liga Sul-Americana. Na Copa América de 2024, o Brasil goleou o Peru por 6 a 0.

Atual campeã e maior vencedora da Copa América, a Amarelinha estreou na edição deste ano com empate contra a Colômbia (2 a 2), mas depois deslanchou com goleada sobre a Bolívia (6 a 0) e vitórias sobre Chile (2 a 0) e Venezuela (2 a 1).  

Relacionadas
Brasil empata em 2 a 2 na estreia da Copa América de futsal - em 24/01/2026
Copa América de Futsal: Brasil empata com Colômbia em estreia difícil
Anatoliy Trubin marca gol do Benfica contra o Real Madrid 28/1/2026 REUTERS/Pedro Nunes
Real terá revanche contra o Benfica em playoffs da Liga dos Campeões
Copa do Brasil, troféu
Definidos os duelos e mandos de campo da Copa do Brasil até a 3ª fase
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Copa América de Futsal brasil Peru atual campeão Finalíssima Argentina venezuela Luque
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 27/10/2024 - Eleitores comparecem para votação no segundo turno das eleições para prefeito no Escola Estadual Caetano de Campos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça TSE recebe até esta sexta sugestões para regras das eleições 2026
sex, 30/01/2026 - 17:16
Brasília (DF), 30/01/2026 – Matheus Silveira com sua parceira Hannah Silveira. Foto: Hannah Silveira/Facebook
Internacional Família cobra extradição de brasileiro detido pelo ICE nos EUA
sex, 30/01/2026 - 17:03
seleção brasileira masculina - Copa América de Futsal 2026
Esportes Brasil enfrenta Peru para avançar à final da Copa América de futsal
sex, 30/01/2026 - 16:54
Projeto IncluArte - Creche Magdalena Arce Daou
Educação Governo federal e Sesi ampliam oferta de cuidotecas no país
sex, 30/01/2026 - 16:18
Brasília (DF) 04/07/2023 Sabatina dos economistas Gabriel Muricca Galípolo e Ailton de Aquino Santos, na comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Justiça Diretor do BC diz à PF que Master tinha só R$ 4 milhões em caixa
sex, 30/01/2026 - 15:42
Sao Paulo (SP), 30/01/2026 - Bombeiros atendem ocorrência de incêndio no Instituto do Coração. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo
sex, 30/01/2026 - 15:41
Ver mais seta para baixo