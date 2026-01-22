logo ebc
Bruna de Paula concorre ao prêmio de melhor atleta de handebol de 2025

Demais indicadas são norueguesas Katrine Lunde e Henny Reistad.
22/01/2026 - 17:49
Rio de Janeiro
2024.07.30 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Handebol feminino. Duelo entre Brasil x França. Em destaque na imagem, a atleta Bruna de Paula. Foto: Wander Roberto/COB
A central brasileira Bruna de Paula é uma das três indicadas ao prêmio de melhor jogadora de handebol do mundo de 2025, anunciadas nesta quinta-feira (22), pela Federação Internacional de Handebol (IHF, sigla em inglês). Nascida em Campestre, no sul de Minas Gerais, a atleta da seleção brasileira, que defende o Györ (Hungria), concorrerá com as norueguesas Katrine Lunde e Henry Reistad, atuais campeãs olímpicas e mundiais.

O público em geral poderá participar da votação online, a partir do próximo domingo (25), nos canais oficiais da IHF. Os votos dos torcedores corresponderão a um terço do somatório geral.  

Bruna de Paula, de 29 anos, brilhou com a seleção brasileira feminina no Mundial, na Alemanha, quando anotou 33 gols em sete partidas, entre novembro e dezembro. Embora a Amarelinha tenha se despedido nas quartas de final, a central foi escolhida a melhor jogadora do país e também foi selecionada para compor a seleção da competição. Em 2023, a mineira  já fora protagonista com o Brasil na conquista do heptacampeonato dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile).

Ainda criança, a mineira despertou para o handebol em sua cidade natal. Já adolescente , ela integrou a equipe de São José dos Campos (SP). Em 2016, com 19 anos, a brasileira apostou na carreira internacional e foi jogar no Fleury Loiret e logo na primeira temporada foi eleita a melhor jogadora estrangeira. Três anos depois, defendendo o Nantes, ela saiu de quadra como jogadora mais valiosas (Most Value Player-MVP) ao marcar 68 gols.  Em 2021, Bruna de Paula se transferiu para o clube Metz, em que foi campeã nacional e se destacou na Ligas Europeia. No ano seguinte, ela mudou-se para a Hungria para atuar pelo Györ, no qual foi bicampeã consecutiva da iga dos Campeões da Europa (2023/2024 e 2024/2025). 

Cláudia Soares Rodrigues
