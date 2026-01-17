logo ebc
Calderano disputa semifinal do Star Contender de Doha neste domingo

Brasileiro venceu 2 jogos hoje e disputa vaga na decisão amanhã
Juliano Justo – Repórter da EBC
Publicado em 17/01/2026 - 17:07
São Paulo
Hugo Calderano - mesatenista - tênis de mesa
© Luis Miguel Ferreira/CBTM/Direitos Reservados

O  mesatenista Hugo Calderano disputará uma das semifinais do WTT Star Contender de Doha (Catar) neste domingo (18), às 7h, horário de Brasília, contra o chinês Wen Ruibo.

O brasileiro se garantiu entre os quatro melhores do torneio depois de vencer nas quartas, por 3 sets a 1, neste sábado (17, o francês Simon Gauzy, ex-companheiro de clube. Os dois jogavam pela equipe alemã Liebherr Ochsenhausen.

Mais cedo, nas oitavas, o brasileiro venceu o croata Tomislav Pucar por 3 a 0. A vitória ocorreu em apenas 18 minutos.

Ambos defenderam o clube alemão Liebherr Ochsenhausen por alguns anos

