Calderano disputa semifinal do Star Contender de Doha neste domingo
Brasileiro venceu 2 jogos hoje e disputa vaga na decisão amanhã
Juliano Justo – Repórter da EBC
Publicado em 17/01/2026 - 17:07
São Paulo
O mesatenista Hugo Calderano disputará uma das semifinais do WTT Star Contender de Doha (Catar) neste domingo (18), às 7h, horário de Brasília, contra o chinês Wen Ruibo.
O brasileiro se garantiu entre os quatro melhores do torneio depois de vencer nas quartas, por 3 sets a 1, neste sábado (17, o francês Simon Gauzy, ex-companheiro de clube. Os dois jogavam pela equipe alemã Liebherr Ochsenhausen.
Mais cedo, nas oitavas, o brasileiro venceu o croata Tomislav Pucar por 3 a 0. A vitória ocorreu em apenas 18 minutos.
Ambos defenderam o clube alemão Liebherr Ochsenhausen por alguns anos
