Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar

Eles estreiam a partir das 11h30 na chave de simples do WTT de Doha

A temporada 2026 do circuito mundial de tênis começa nesta quinta-feira (8) para os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi. Eles estreiam na chave de simples do WTT Champions Doha 2026, que reune os 64 melhores atletas do mundo (masculino e feminino). Número 3 do mundo, Calderano terá pela frente o alemão Dimitrij Ovtcharov, atual vice-campeão olímpico e 29º no ranking mundial. O início do embate está previsto para às 11h30 (horário de Brasília), no Lusail Sports Arena, na capital do Catar. Na sequência, às 12h05, Takahashi (19ª no ranking) estreará contra a chinesa Chen Yi, oitava melhor do mundo. As partidas terão transmissão ao vivo (on streaming) no canal Table Tennis, da Federação Internacional, no YouTube.

Calderano busca um título inédito na competição, que contará com nove dos 10 mesatenistas mais bem colocados da atualidade, como o chinês Lin Shidong (2°), o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o sueco Truls Moregard (5º). O carioca de 29 anos inicia 2026 após uma temporada histórica no ano passado. Em abril, o brasileiro subiu da quinta para a terceira posição no ranking, após conquistar a Copa do Mundo em Macau, na China, país com mais estrelas na modalidade. Um mês depois, ele foi vice-campeão mundial em Doha – até então, somente asiáticos e europeus haviam chegado à final.

O WTT Champions vai até o próximo domingo (11), apenas com disputas de simples. Os jogos são eliminatórios, em melhor de cinco sets até as oitavas de final. A partir das quartas, as disputas serão decididas em melhor de sete parciais.