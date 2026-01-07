logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar

Eles estreiam a partir das 11h30 na chave de simples do WTT de Doha
Agência Brasil
Publicado em 07/01/2026 - 15:58
Rio de Janeiro
Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam às quartas de final nas disputas individuais da etapa da Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau em 17/04/2025
© Divulgação/CBTM

A temporada 2026 do circuito mundial de tênis começa nesta quinta-feira (8) para os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi. Eles estreiam na chave de simples do WTT Champions Doha 2026, que reune os 64 melhores atletas do mundo (masculino e feminino). Número 3 do mundo, Calderano terá pela frente o alemão Dimitrij Ovtcharov, atual vice-campeão olímpico e 29º no ranking mundial. O início do embate está previsto para às 11h30 (horário de Brasília), no Lusail Sports Arena, na capital do Catar. Na sequência, às 12h05, Takahashi (19ª no ranking) estreará contra a chinesa Chen Yi, oitava melhor do mundo. As partidas terão transmissão ao vivo (on streaming) no canal Table Tennis, da Federação Internacional, no YouTube.

Calderano busca um título inédito na competição, que contará com nove dos 10 mesatenistas mais bem colocados da atualidade, como o chinês Lin Shidong (2°), o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o sueco Truls Moregard (5º). O carioca de 29 anos inicia 2026 após uma temporada histórica no ano passado. Em abril, o brasileiro subiu da quinta para a terceira posição no ranking, após conquistar a Copa do Mundo em Macau, na China, país com mais estrelas na modalidade. Um mês depois, ele foi vice-campeão mundial em Doha – até então, somente asiáticos e europeus haviam chegado à final.

O WTT Champions vai até o próximo domingo (11), apenas com disputas de simples. Os jogos são eliminatórios, em melhor de cinco sets até as oitavas de final. A partir das quartas, as disputas serão decididas em melhor de sete parciais.

Relacionadas
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's 20km Race Walk Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 20, 2025 Brazil's Caio Bonfim celebrates winning the gold medal REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Retrospectiva: esporte olímpico brasileiro fecha ano de 2025 em alta
Vitória Miranda, tenista, tênis em cadeira de rodas
Vitória Miranda é eleita a melhor tenista jovem da temporada 2025
Gabrielzinho quebra recorde mundial na prova dos 50m borboleta classe S2,
Sesc Verão começa em São Paulo com mais de mil atividades esportivas
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Hugo Calderano WTT Champions Doha Bruna Takahashi número 3 do mundo Pontuação ranking
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Caracas, 07/01/20256 - Instalações destruídas após ataque dos Estados Unidos no Instituto Venezuelano de Pesquisa Científica. Foto: Governo da Venezuela/Divulgação
Internacional Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela
qua, 07/01/2026 - 16:22
Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam às quartas de final nas disputas individuais da etapa da Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau em 17/04/2025
Esportes Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar
qua, 07/01/2026 - 15:58
Parentes de atletas mortos no incêndio no alojamento do Centro de Treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, chegam ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer corpos dos jogadores.
Geral Corpo de adolescente que desapareceu no mar é liberado pelo IML do Rio
qua, 07/01/2026 - 15:07
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Economia Master: tribunal analisa recurso do Banco Central sobre inspeção
qua, 07/01/2026 - 14:27
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at their annual issues conference retreat, at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Após ameaçar Groenlândia, Trump menospreza peso de europeus na Otan
qua, 07/01/2026 - 14:26
São Paulo (SP), 22/10/2025 - Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e governador do Paraná, Ratinho Júnior, participam da batida do martelo para celebrar a conquista da concessão do canal de acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá por 25 anos para o Consórcio Canal Galheta Dragagem, em leilão realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e ANTAQ na B3. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia B3 realiza 75 leilões em 2025 e alcança marca histórica
qua, 07/01/2026 - 14:08
Ver mais seta para baixo