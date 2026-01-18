logo ebc
Calderano fica com bronze em Doha após derrota para jovem chinês

Brasileiro é superado por 3 a 2 e não vai à final
Juliano Justo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/01/2026 - 10:47
São Paulo
Brasília (DF), 02/08/2025 - Hugo Calderano vence de virada e garante Brasil nas quartas. Foto: Abelardo Mendes Jr./Calderano TM
© Abelardo Mendes Jr./Calderano TM

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano fechou neste domingo (18) a participação no WTT Star Contender de Doha, no Catar, conquistando a medalha de bronze. O atleta, número três do ranking mundial, foi derrotado na semifinal pelo chinês Wen Ruibo, de apenas 19 anos, na manhã deste domingo (horário de Brasília).

Com o placar final de 3 sets a 2 (9/11, 11/8, 9/11, 11/9 e 9/11), o asiático segue à final do torneio, e Calderano se garantiu no pódio.

O Star Contender de Doha 2026 foi a segunda competição disputada por Calderano neste ano. Na semana passada, ele caiu na estreia do WTT Champions de Doha, que também foi realizado na Lusail Sports Arena, diante do alemão Dimitrij Ovtcharov.

 

Edição:
Vinicius Lisboa
Hugo Calderano Tênis de Mesa esportes olímpicos Catar Doha
