Calderano fica com bronze em Doha após derrota para jovem chinês
Brasileiro é superado por 3 a 2 e não vai à final
Juliano Justo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/01/2026 - 10:47
São Paulo
O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano fechou neste domingo (18) a participação no WTT Star Contender de Doha, no Catar, conquistando a medalha de bronze. O atleta, número três do ranking mundial, foi derrotado na semifinal pelo chinês Wen Ruibo, de apenas 19 anos, na manhã deste domingo (horário de Brasília).
Com o placar final de 3 sets a 2 (9/11, 11/8, 9/11, 11/9 e 9/11), o asiático segue à final do torneio, e Calderano se garantiu no pódio.
O Star Contender de Doha 2026 foi a segunda competição disputada por Calderano neste ano. Na semana passada, ele caiu na estreia do WTT Champions de Doha, que também foi realizado na Lusail Sports Arena, diante do alemão Dimitrij Ovtcharov.
