Casemiro deixará Manchester United ao final da temporada

O meio-campista Casemiro, do Manchester United, deixará a equipe da Premier League no final da temporada, após o término de seu contrato, informou o clube nesta quinta-feira (23).

O jogador de 33 anos tem uma opção de extensão de um ano, mas o clube optou por não ativá-la, de acordo com uma fonte da equipe.

O brasileiro chegou a Old Trafford em agosto de 2022, vindo do Real Madrid, e disputou 146 jogos, marcando 21 gols.

Casemiro desempenhou um papel fundamental para ajudar o United a vencer a Copa da Liga de 2023, marcando um gol de cabeça na vitória sobre o Newcastle United. Ele também fez parte da equipe vencedora da Copa da Inglaterra pelo United em 2024.

