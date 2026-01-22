logo ebc
Casemiro deixará Manchester United ao final da temporada

Desde que chegou ao clube em 2022, ele marcou 21 gols em 146 jogos
Lori Ewing*
Publicado em 22/01/2026 - 15:30
Manchester (Inglaterra)
Casemiro durante partida do Manchester United contra o Sunderland pelo Campeonato Inglês 04/10/2025 REUTERS/Scott Heppell
Reuters

O meio-campista Casemiro, do Manchester United, deixará a equipe da Premier League no final da temporada, após o término de seu contrato, informou o clube nesta quinta-feira (23).

O jogador de 33 anos tem uma opção de extensão de um ano, mas o clube optou por não ativá-la, de acordo com uma fonte da equipe.

O brasileiro chegou a Old Trafford em agosto de 2022, vindo do Real Madrid, e disputou 146 jogos, marcando 21 gols.

Casemiro desempenhou um papel fundamental para ajudar o United a vencer a Copa da Liga de 2023, marcando um gol de cabeça na vitória sobre o Newcastle United. Ele também fez parte da equipe vencedora da Copa da Inglaterra pelo United em 2024.

