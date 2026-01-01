Chelsea demite Enzo Maresca, técnico campeão do Mundial de Clubes 2025

Em 5º lugar na Premier League, time venceu só um dos últimos 7 jogos

O Chelsea rompeu com Enzo Maresca nesta quinta-feira (1º), uma queda dramática para o italiano, que havia sido nomeado o técnico do mês em novembro, antes de o clube vencer apenas um de seus últimos sete jogos no campeonato e sair da disputa pelo título da Premier League.

O italiano, que se juntou ao Chelsea em 2024 depois de conduzir o Leicester City à promoção para a Premier League, deixa o clube 18 meses depois de ter sido encarregado de recuperar a sorte do clube após dois anos sem conseguir se classificar para a Liga dos Campeões.

Maresca acabou levando o time londrino à classificação para a Liga dos Campeões com um quarto lugar, o troféu da Conference League e o título da Copa do Mundo de Clubes em sua primeira edição com um elenco jovem, mas caro.

Má fase

Mas uma má fase em dezembro e uma explosão atípica do italiano levaram a direção do clube a tomar uma atitude e se separar do técnico de 45 anos.

"O Chelsea Football Club e o técnico Enzo Maresca se separaram", disse o clube em um comunicado.

"Com os principais objetivos ainda a serem alcançados em quatro competições, incluindo a qualificação para a Liga dos Campeões, Enzo e o clube acreditam que uma mudança dá à equipe a melhor chance de colocar a temporada de volta nos trilhos."

O Chelsea chegou a ocupar o terceiro lugar em novembro e estava entre os candidatos ao título inglês, muito confiante depois de também ter esmagado o Barcelona por 3 a 0 na Liga dos Campeões em Stamford Bridge.

Mas, desde então, o time caiu para o quinto lugar na Premier League e está 15 pontos atrás do líder Arsenal na metade da temporada.

"Piores 48 horas"

No mês passado, Maresca expressou frustração com os problemas nos bastidores, dizendo que sentia falta de apoio do clube, após a vitória por 2 a 0 sobre o Everton, falando das "piores 48 horas" de seu mandato.

O italiano não esclareceu o que quis dizer com o comentário, mas o estrago parecia estar feito, já que o desempenho do Chelsea no campeonato despencou.

Embora o Chelsea tenha vencido o Cardiff City para chegar às semifinais da Copa da Liga, conquistou apenas dois pontos nos últimos três jogos da Premier League.

Fora dos gramados, houve também a indesejável distração de desmentir os vínculos com o Manchester City, já que Maresca salientou que estava comprometido com o Chelsea, onde tinha um contrato até 2029.

Mas o empate em casa por 2 a 2 com o Bournemouth na terça-feira (30)- onde os torcedores gritaram "Você não sabe o que está fazendo" quando ele substituiu o meia Cole Palmer e também vaiaram no apito final - provou ser sua última partida no comando.

O clube não informou quem assumiria o comando antes da partida de domingo contra o segundo colocado Manchester City.

