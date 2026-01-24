logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

City supera Wolves e West Ham bate Sunderland no Campeonato Inglês

Comandado por Guardiola, time de Manchester fica a 4 pontos do líder
Martyn Herman*
Publicado em 24/01/2026 - 18:16
Londres
Antoine Semenyo, do Manchester City, durante partida contra o Wolverhampton Wonderers pelo Campeonato Inglês 24/01/2026 Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
© Reuters/Jason Cairnduff/proibida reprodução
Reuters

O Manchester City voltou a vencer ao derrotar por 2 a 0 neste sábado (24) o lanterna Wolverhampton Wanderers, ficando quatro pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, enquanto na outra ponta da tabela o West Ham United continuou sua recuperação.

O técnico do City, Pep Guardiola, deixou o artilheiro Erling Haaland fora do time titular, mas a equipe conseguiu sua primeira vitória na liga em quase um mês graças aos gols de Omar Marmoush e do recém-contratado Antoine Semenyo.

O Arsenal, que recebe o Manchester United, quinto colocado, no domingo, tem 50 pontos, enquanto o City tem 46.

O West Ham venceu o Sunderland por 3 a 1 e conquistou a segunda vitória consecutiva no campeonato, com o capitão Jarrod Bowen estabelecendo um recorde no clube com uma assistência e um gol na vitória no Estádio de Londres.

O time continua na antepenúltima posição, mas reduziu a diferença para o 17º colocado, o Nottingham Forest, para dois pontos, antes do jogo de domingo (25) do Forest contra o Brentford.

O Burnley, vice-lanterna, empatou pela terceira vez consecutiva na Premier League, já que o gol de empate de Cristian Romero no final do jogo para o Tottenham Hotspur, em um empate de 2 a 2, negou-lhes uma vitória preciosa.

O Fulham subiu para a sétima posição na tabela ao sair de uma desvantagem de um gol para vencer o Brighton & Hove Albion por 2 a 1 - Harry Wilson marcou com um brilhante gol de falta no final do jogo em Craven Cottage.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Casemiro durante partida do Manchester United contra o Sunderland pelo Campeonato Inglês 04/10/2025 REUTERS/Scott Heppell
Casemiro deixará Manchester United ao final da temporada
Brasília (DF), 23/01/2026 - FOTO DE ARQUIVO. Copa do Mundo de Futebol Feminino. Foto: Sam Robles/CBF
MP define regras sobre mídia e marketing para a Copa do Mundo Feminina
2024.07.30 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Handebol feminino. Duelo entre Brasil x França. Em destaque na imagem, a atleta Bruna de Paula. Foto: Wander Roberto/COB
Bruna de Paula concorre ao prêmio de melhor atleta de handebol de 2025
Manchester City Premier League Pep Guardiola West Ham Paquetá campeonato inglês
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil empata em 2 a 2 na estreia da Copa América de futsal - em 24/01/2026
Esportes Copa América de Futsal: Brasil empata com Colômbia em estreia difícil
sab, 24/01/2026 - 20:28
Tiradentes (MG), 24/01/2026 - 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Lara/Universo Produções
Cultura Mostra de Tiradentes exalta bom momento do audiovisual brasileiro
sab, 24/01/2026 - 18:50
Antoine Semenyo, do Manchester City, durante partida contra o Wolverhampton Wonderers pelo Campeonato Inglês 24/01/2026 Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
Esportes City supera Wolves e West Ham bate Sunderland no Campeonato Inglês
sab, 24/01/2026 - 18:16
Local de tiroteio envolvendo agentes federais de imigração dos EUA em Minneápolis, no Estado norte-americano de Minnesota 24/01/2026 REUTERS/Tim Evans
Internacional Agentes do ICE matam homem durante protesto em Minneapolis, nos EUA
sab, 24/01/2026 - 15:51
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais UnB reserva vagas para negros desde o vestibular de 2004 Percentual de negros com diploma cresceu quase quatro vezes desde 2000, segundo IBGE
Direitos Humanos Lei de SC que proíbe cotas raciais é questionada na Justiça
sab, 24/01/2026 - 15:11
sinner -aberto da austrália 2026
Esportes Sinner sobrevive ao calor e Djokovic brilha no Aberto da Austrália
sab, 24/01/2026 - 14:26
Ver mais seta para baixo