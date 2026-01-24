City supera Wolves e West Ham bate Sunderland no Campeonato Inglês

Comandado por Guardiola, time de Manchester fica a 4 pontos do líder

O Manchester City voltou a vencer ao derrotar por 2 a 0 neste sábado (24) o lanterna Wolverhampton Wanderers, ficando quatro pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, enquanto na outra ponta da tabela o West Ham United continuou sua recuperação.

O técnico do City, Pep Guardiola, deixou o artilheiro Erling Haaland fora do time titular, mas a equipe conseguiu sua primeira vitória na liga em quase um mês graças aos gols de Omar Marmoush e do recém-contratado Antoine Semenyo.

O Arsenal, que recebe o Manchester United, quinto colocado, no domingo, tem 50 pontos, enquanto o City tem 46.

O West Ham venceu o Sunderland por 3 a 1 e conquistou a segunda vitória consecutiva no campeonato, com o capitão Jarrod Bowen estabelecendo um recorde no clube com uma assistência e um gol na vitória no Estádio de Londres.

O time continua na antepenúltima posição, mas reduziu a diferença para o 17º colocado, o Nottingham Forest, para dois pontos, antes do jogo de domingo (25) do Forest contra o Brentford.

O Burnley, vice-lanterna, empatou pela terceira vez consecutiva na Premier League, já que o gol de empate de Cristian Romero no final do jogo para o Tottenham Hotspur, em um empate de 2 a 2, negou-lhes uma vitória preciosa.

O Fulham subiu para a sétima posição na tabela ao sair de uma desvantagem de um gol para vencer o Brighton & Hove Albion por 2 a 1 - Harry Wilson marcou com um brilhante gol de falta no final do jogo em Craven Cottage.

