COB anuncia os 14 convocados para a Olimpíada de Inverno Milão-Cortina

A delegação brasileira contará com 14 atletas em cinco modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina (Itália), que ocorrerão entre os dia 6 e 22 de fevereiro. Entre os destaques na lista divulgada nesta segunda-feira (19) pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) estão Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino), NicoleiSilveira (skeleton) e Pat Burgener (snowboard), que subiram recentemente ao pódio na atual temporada de esportes de inverno, iniciada em novembro. O total de participantes brasileiros já é o maior da história, superando o recorde de 13 competidores registrados nos Jogos de Sochi (Rússia), em 2014. O país vai em busca de uma medalha inédita na competição.

No esqui alpino, além de Lucas Braathen, o país terá como representantes Christian Oliveira, Giovanni Ongaro e Alice Padilha. No esqui-cross country foram convocados Eduarda Ribera, Bruna Moura, e Manex Silva. Os atletas Pat Burgener e Agostinho Teixeira competirão no snowboard halfpipe e Nicole Silveira será a única atleta brasileira no skeleton.

Já no bobsled, apenas o nome do piloto do trenó 4-man (quatro homens) está definido: será o baiano Edson Bindilatti, de 46 anos, que pela sexta vez disputará os Jogos de Inverno. Os demais - três integrantes do trenó e também um atleta reserva – serão anunciados em breve.

“Uma delegação recorde representa um marco importante para os esportes de inverno no Brasil. Ela é reflexo direto de mais estrutura, melhor organização e planejamento de longo prazo. Os esportes de inverno são uma parte fundamental do Movimento Olímpico, e o Brasil já se consolida como a terceira força das Américas e a principal da América do Sul nesse cenário”, ressaltou Emílio Strapasson, chefe de Missão da delegação amarelinha na Itália.

Brasileiros nos Jogos de Milão-Cortina

Nicole Silveira - Skeleton

Quarta colocada no Mundial da modalidade no ano passado, a gaúcha de 31 anos, chega embalada à Olímpiada após faturar o bronze no úlltimo dia 9, na etapa da Copa do Mundo de skeleton, em St. Moritz (Suíça). Desde os sete anos, Nicole vive no Canadá. Antes de abraçar o skeleton, ela se dedicou ao bobsled e foi uma das classificadas para os Jogos de PyeongChang 2018.

Edson Bindilatti - Bobsled

Pioneiro na modalidade, o baiano é o mais experiente da equipe, cinco participações olímpicas no currículo: Salt Lake City 2002, Turim 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pequim 2022. Ele selou a vaga do Brasil nos Jogos de Cortina-Milão após ficar em quarto lugar do trenó 4-man na Copa América de bobsled, em Lake Placid (Estados Unidos), no último dia 11. Na ocasião, ele comandou o trenó que tinha ainda os paulistas André Luiz da Silva e Edson Martins e o catarinense Tauler Zatti.

Lucas Pinheiro Braathen- Esqui Alpino

O esquiador chega com moral nos Jogos de Cortina-Milão, com quatro pódios, o último deles no domingo(18), quando conquistou a terceira prata da temporada, na etapa da Copa do Mundo da modalidade em Wengen (Suíça). Quase uma semana antes, ele já fora vice-campeão no slalon gigante na etapa de Adelboden, também na Suíça. A primeira prata foi obtida em dezembro, em Alta Badia (Itália), também no slalom gigante. Em outubro, Lucas foi campeão no slalom da etapa de Levi (Finlândia). na Finlândia, Nascido em Oslo (Noruega), filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas passou a defender o Brasil com nacionalidade esportiva em 2024.

Christian Oliveira - Esqui Alpino

Nascido no Rio de Janeiro, filho de mãe brasileira com pai norueguês, Christian mudou para o país nórdico ainda bebê. Ele chegou a competir pela equipe norueguesa e integrou o time de esqui alpino da Universidade de Denver (EUA) antes de defender o Brasil, na temporada 2025/2026.

Giovanni Ongaro - Esqui Alpino

Filho de mãe brasileira, Giovanni Ongaro nasceu na Itália e, assim como Lucas Pinheiro, trocou a nacionalidade esportiva para a brasileira em 2024/25. No Mundial de Ski Alpino Júnior 2025, em Tarvisio (Itália), ele foi 31º colocado na disputa da disciplina Slalom.

Alice Padilha - Esqui Alpino

Após duas edições sem atletas mulheres na modalidade, o Brasil terá a a carioca Alice Padilha como representante. Em fevereiro do ano passado, ela assegurou a terceira vaga brasileira do esqui alpino nos Jogos de Milão-Cortina. Alice começou a esquiar aos seis anos de idade nos Estados Unidos. Após os 18 anos, ela se mudou para a Áustria, onde treina para competições.

Eduarda Ribera - Esqui Cross-Country

A atleta de 21 anos está prestes a competir a segunda Olímpíada da carreira – a primeira foi em Pequim 2022, quando substituiu Bruna Moura, que sofreu um acidente automobilístico às vésperas do evento. Residente no Brasil, Eduarda coleciona vitórias nas provas do Circuito Brasileiro de Rollerski - organizado pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) – e já representou o país em competições internacionais.

Bruna Moura - Esqui Cross-Country

A esquiadora precisou adiar por quatro anos a estreia na Olimpíada de inverno, após sofrer um acidente de carro pouco antes do início dos Jogos de Pequim 2022. No ciclo olímpico para Milão-Cortina 2026, Bruna competiu em provas de ski cross-country na Europa, incluindo s Mundiais da modalidade.

Manex Silva - Esqui Cross-Country

Em fevereiro do ano passado, Manex conseguiu o índice olímpico no Mundial de Ski Cross-Country de Trondheim (Noruega) e cravou a primeira vaga brasileira para os Jogos Milão-Cortina 2026 no Ski Cross-Country Masculino. O acreano de23 anos, que desde a adolescência vive na Europa, competiu nos Jogos de Pequim 2022.

Pat Burgener - Snowboard Halfpipe

Quem também chega forte nos Jogos de Inverno na Itália é Burgener, snowboarder nascido na Suiça. No ano passado ele transferiu sua nacionalidade esportiva para o Brasil, optando pelo país onde a mãe libanesa foi refugiada por mais de 10 anos. Em dezembro, ele se tornou o primeiro brasileiro a avançar à final na etapa de abertura da Copa do Mundo de Snowboard Halfpipe, em Secret Garden (China). No início deste ano, ele assegurou pódio inédito para o Brasil na modalidade, na etapa de Calgary (Canadá), ao conquistar a medalha de bronze. Esta será a primeira Olimpíada de Burgener como atleta brasileiro e a terceira da carreira em geral.

Augustinho Teixeira - Snowboard Halfpipe

Nascido em Ushuaia (Argentina), o snowboarder brasileiro Augustinho vem somando resultados expressivos no ciclo olímpico dos Jogos de Milão-Cortina. No início do ano passado, foi campeão da European Cup, em Kitzsteinhorn (Áustria) e obteve a 18ª posição no Mundial de Snowboard Halfpipe em Engadin (Suíça).