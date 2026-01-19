logo ebc
Começam nesta segunda inscrições para programa Bolsa Atleta 2026

Valor das bolsas varia de R$ 410 a R$ 16.629,00
Publicado em 19/01/2026 - 10:31
Brasília
Rio de Janeiro - A atleta Flávia Saraiva assina termo de adesão ao Programa Bolsa Atleta, no Parque Olímpico da Barra (Tomaz Silva/Agência Brasil)
As inscrições para o programa Bolsa Atleta, que beneficia com pagamentos mensais, por um ano, atletas de diversas categorias que tenham obtido resultados em competições no ano anterior têm início nesta segunda-feira (19).

O edital prevê cinco categorias: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico, atleta internacional, atleta nacional, atleta de base e atleta estudantil. O valor das bolsas varia de R$ 410 a R$ 16.629,00. Os valores são pagos com recursos do Ministério dos Esportes.

Em 2025, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários, com 9.207 atletas registrados, mais que os 8.739 contemplados no ano anterior. Podem pleitear a ajuda financeira praticantes de todas as modalidades esportivas consideradas olímpicas, paralímpicas ou surdolímpicas.

Para atletas olímpicos, por exemplo, que se preparam para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, o critério para o recebimento da bolsa é ter integrado a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de verão em Paris 2024, Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Inverno em Beijing 2022, Jogos Surdolímpicos de verão em Tóquio 2025 ou Jogos Surdolímpicos de inverno em Erzurum 2022. 

O edital completo com todos os detalhes pode ser encontrado no Diário Oficial da União

Confira abaixo o cronograma do edital para o Bolsa Atleta 2026. 

 PRAZOS ETAPAS  
19/1 a 6/2/2026 (19 dias corridos) Inscrição online
II  Até 30 dias corridos (da primeira notificação*) Complementação de documentos comprobatórios (se for o caso)
III 23/3 a 27/3/2026 Publicação da primeira lista de contemplados
IV Até 10 dias corridos (nos termos da Cláusula Nona) Recurso
V 20/4 a 24/4/2026 Publicação da lista de atletas que tiverem o recurso deferido

 

