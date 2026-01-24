logo ebc
Copa América de Futsal: Brasil empata com Colômbia em estreia difícil

Atual campeã, seleção volta à quadra às 14h30 de domingo (25)
Agência Brasil
Publicado em 24/01/2026 - 20:28
Rio de Janeiro
© Conmebol/Direitos Reservados

A seleção brasileira masculina de futsal teve uma estreia difícil diante da Colômbia na Copa América, disputada em Luque (Paraguai). Após sair atrás no placar, a Amarelinha reagiu: conseguiu empatar e liderou o marcador, mas logo depois cedeu ao empate em 2 a 2. Com o resultado, o Brasil, atual campeão, somou apenas um ponto na tabela de classificação.

Os brasileiros, comandados pelo técnico Marquinhos Xavier, voltam à quadra no domingo (25), contra a Bolívia, às 14h30 (horário de Brasília), pelo Grupo B, que tem ainda Chile e Venezuela. Maior vencedora da Copa América, a seleção busca o 12º título na 15ª edição do torneio. Em segundo lugar está a Argentina, tricampeã.  

No duelo de estreia do Brasil, os colombianos inauguraram o marcador com gol de Echavarría e depois Pito deixou tudo igual para a seleção ainda na primeira etapa. Na volta do intevralo, Marlon balançou a rede e garantiu a virada para os brasileiros. Mas não durou muito: Sánchez marcou para a Colômbia logo depois, arrancando o empate em 2 a 2.

No mesmo grupo B da Amarelinha, o Chile aplicou 4 a 0 na estreia contra a contra a Bolívia. A competição ao todo 10 nações. Na chave A estão Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai estão do outro lado. Pelo regulamento, as duas melhores equipes na primeira fase (grupos) avançam direto às semifinais.

Próximos jogos da primeira fase – Grupo B

DOMINGO (25) - 

12h - Colômbia x Venezuela

14h30 - Bolívia x Brasil

SEGUNDA-FEIRA (26)

12h - Colômbia x Bolívia

14h30 - Venezuela x Chile

QUARTA (28) 

12h -  Venezuela x Bolívia

14h30 - Chile x Brasil

QUINTA (29) 

12h - Chile x Colômbia

14h30 - Brasil x Venezuela

