Copa América de Futsal: Brasil empata com Colômbia em estreia difícil

A seleção brasileira masculina de futsal teve uma estreia difícil diante da Colômbia na Copa América, disputada em Luque (Paraguai). Após sair atrás no placar, a Amarelinha reagiu: conseguiu empatar e liderou o marcador, mas logo depois cedeu ao empate em 2 a 2. Com o resultado, o Brasil, atual campeão, somou apenas um ponto na tabela de classificação.

Os brasileiros, comandados pelo técnico Marquinhos Xavier, voltam à quadra no domingo (25), contra a Bolívia, às 14h30 (horário de Brasília), pelo Grupo B, que tem ainda Chile e Venezuela. Maior vencedora da Copa América, a seleção busca o 12º título na 15ª edição do torneio. Em segundo lugar está a Argentina, tricampeã.

No duelo de estreia do Brasil, os colombianos inauguraram o marcador com gol de Echavarría e depois Pito deixou tudo igual para a seleção ainda na primeira etapa. Na volta do intevralo, Marlon balançou a rede e garantiu a virada para os brasileiros. Mas não durou muito: Sánchez marcou para a Colômbia logo depois, arrancando o empate em 2 a 2.

𝐄𝐦𝐩𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐢𝐫𝐫𝐚𝐝𝐨 de Brasil e Colômbia ⚔️ pic.twitter.com/9QIlFpwzXr — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) January 24, 2026

No mesmo grupo B da Amarelinha, o Chile aplicou 4 a 0 na estreia contra a contra a Bolívia. A competição ao todo 10 nações. Na chave A estão Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai estão do outro lado. Pelo regulamento, as duas melhores equipes na primeira fase (grupos) avançam direto às semifinais.

Próximos jogos da primeira fase – Grupo B

DOMINGO (25) -

12h - Colômbia x Venezuela

14h30 - Bolívia x Brasil

SEGUNDA-FEIRA (26)

12h - Colômbia x Bolívia

14h30 - Venezuela x Chile

QUARTA (28)

12h - Venezuela x Bolívia

14h30 - Chile x Brasil

QUINTA (29)

12h - Chile x Colômbia

14h30 - Brasil x Venezuela