Esportes

Cristian Ribeira conquista mais um ouro na Alemanha

Esquiador vence prova de sprint de 1km na Copa do Mundo cross-country
Juliano Justo – Repórter da EBC
Publicado em 17/01/2026 - 13:31
São Paulo
Cristian Ribera na Copa do Mundo da Alemanha na Copa do Mundo de esqui paralímpico. Foto: Gabriel Kuchta/FIS
© Gabriel Kuchta/FIS

O esquiador rondoniense Cristian Ribera conquistou a medalha de ouro na prova de sprint de 1quilômetro (km) dentro da segunda etapa da temporada de inverno da Copa do Mundo de esqui cross-country, disputada em Finsterau, na Alemanha.

A vitória deste sábado (17) foi a segunda do brasileiro em três dias de competição. O esquiador paralímpico rondoniense já havia levado o ouro da etapa na quinta-feira (15), ao vencer a prova dos 10 km com largada em massa (mass start).

A vitória de hoje veio com o tempo de 2min55s74. A prata ficou com o cazaque Yerbol Khamitov, que marcou 2min56s13, enquanto o bronze foi do chinês Zhongwu Mao, com 2min58s73.

Guilherme Rocha e Robelson Lula também disputaram a prova finalizando na 23ª e 29ª colocações, respectivamente. No feminino, a paranaense Aline Rocha encerrou a final na quinta colocação. 

Relacionadas
Cristian Ribera, Copa do Mundo de esqui cross-country
Copa de esqui cross-country: Cristian Ribera vence título geral
11.03.2018 - Jogos Paralimpicos de Inverno - PyeongChang2018 - Cross Country M15km - Cristian Ribera, sexto colocado.
Cristian Ribera é vice-campeão mundial paralímpico na Noruega
Edição:
Aécio Amado
Copa do Mundo de esqui cross-country Cristian Ribera esquiador paralímpico
