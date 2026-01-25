logo ebc
Cruzeiro bate São Paulo e fatura bicampeonato da Copinha após 19 anos

Invicto, time mineiro fez 2 a 1 no Pacaembu, com gols de Tudo igual at
Agência Brasil
Publicado em 25/01/2026 - 15:06
Rio de Janeiro
Cruzeiro é bicampeão da Copinha após vitória por 2 a 1 sobre São Paulo, em 25/01/2026
O Cruzeiro conquistou de forma invicta – nove vitórias em nove jogos – o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do futebo brasileiro. Após hiato de 19 anos, o time mineiro levantou a taça no Estádio do Pacaembu, com vitória sobre o São Paulo,c ampeão de 2025. William abriu o placar para as Crias da Toca (apelido do time sub-20 do Cruzeiro) e Isac empatou no finzinho do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Gustavinho marcou o primeiro gol dele na competição, 11 minutos após deixar o banco de reservas, garantindo a vitória e o segundo título da história do Cruzeiro no torneio.

O equilíbrio deu o tom da partida na primeira etapa com leve predomínio do Cruzeiro na construção de jogadas. Os mineiros abriram o placar aos 11 minuto, após bobeada da defesa do Tricolor: Baptistella cobrou escanteio na segunda trave, na medida para William subir sozinho e cabecear para o fundo da rede. Após o gol, o jogo seguiu ainda mais acirrado. O Cruzeiro enfileirou chances de ampliar, mas o goleiro João Pedro brilhou com ótimas defesas.

O arqueiro do Cruzeiro, Victor Lamourier também fez milagres. Mas, aos 47 minutos, ficou rendido: após cobrança de escanteio, Gutava Santana escorou para Isac deixar tudo igual no Pacaembu.

Na volta do intervalo, as equipes se fecharam na defesa e jogo ficou mais truncado. Aos 17 minutos, o técnico Mairon César colocou Gustavinho em campo no lugar de William, e ele mudaria a história do jogo 11 minutos depois. O camisa 7 arriscou um chute de longe, a bola bateur na trave e tocou caprichosamente nas costas do goleiro João Pedro antes de entrar. O Cruzeiro voltava a liderar o placar, agora por 2 a 1. Mesmo visivelmente cansados, os paulistas buscaram o empate. Aos 31 minutos, o árbitro anotou pênalti´a favor do São Paulo, após falta de Kaiquy Luiz. No entanto, em revisão do VAR foi marcada falta fora da área. À frente do placar, o Cruzeiro administrou o resultado Campanha do Cruzeiro na Copinha.

Campanha do Cruzeiro

As Crias da Toca dominaram o torneio desde o início. A 56ª edição da Copinha começou com 128 times, divididos em 34 chaves. O time mineiro concluiu a primeira fase na liderança do grupo 13, somando vitórias sobre Barra-SC, Esporte de Patos e Francana. Nas fases mata-mata (eliminatórias), o Cruzeiro eliminou Meia-Noite, Ponte Preta, Santos e Guanabara City. Depois, na semifinal, superou o Grêmio e, neste domingo (25), derrotou o São Paulo. Ao final de 22 dias de competição, as Crias da Tocas totalizaram 22 gols marcados, e sofreram apenas cinco.

Com dois títulos na Copinha, o Cruzeiro empata com em número de conquistas com o Palmeiras, Nacional-SP, Portuguesa e Ponte Preta. O maior vencedor da Copinha é o Corinthians, com 11 taças. O São Paulo, detém cinco títulos, mesmo total de Fluminense e Internacional.

Cláudia Soares Rodrigues
