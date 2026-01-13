logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão

Abertura em 28 de janeiro terá 8 duelos, entre eles Fla x São Paulo
Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 17:17
Rio de Janeiro
taça, troféu, Campeonato Brasileiro, Brasileirão
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

Há exatos 15 dias para o início da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol masculino, a CBF divulgou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das primeiras oito rodadas. A abertura da competição será no dia 28 de janeiro (uma quarta-feira) com oito partidas. Entre elas, o atual campeão Flamengo terá pela frente o São Paulo, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. A primeira rodada termina no dia seguinte, com dois jogos: Corinthians x Bahia e Botafogo x Cruzeiro. Confira AQUI a tabela da CBF.

A partir de 2026, o Brasileirão será disputado do início ao fim do ano, diferentemente das edições anteriores, que começavam em abril, após o fim dos campeonatos estaduais. A mudança, válida para o ciclo 2026-2029, foi anunciada pela CBF em novembro, durante o lançamento do calendário do futebol masculino. Por conta da Copa do Mundo de seleções, o Brasileirão sofrerá uma interrupção no meio do ano. A última rodada está prevista para 2 de dezembro.

O formato da competição segue o mesmo: 20 times se enfrentam entre si, em jogos de ida e volta, totalizando 38 rodadas. O clube que somar maior número de pontos conquista o título da temporada. Os primeiros quatro colocados (G4) na competição asseguram vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2027. A partir deste ano, o Brasileirão distribuirá apenas uma vaga para a fase preliminar da Libertadores.

Primeira rodada do Brasileirão 2026

28 de janeiro

Atlético-MG x Palmeiras - 19 horas - Arena MRV, em Belo Horizonte

Internacional x Athletico-PR - 19 horas - Beira-Rio, em Porto Alegre

Coritiba x Red Bull Bragantino - 19 horas - Couto Pereira, em Curitiba

Vitória-BA x Remo - 19 horas - Barradão, em Salvador

Fluminense x Grêmio - 19h30 - Maracanã, no Rio de Janeiro

Mirassol x Vasco - 20 horas - José M. C. Maia, em Mirassol (SP)

Chapecoense x Santos - 20 horas - Arena Condá, em Chapecó (SC)

São Paulo x Flamengo - 21h30 - Morumbis, em São Paulo

29 de janeiro

Corinthians x Bahia - 20h30 - Neo Química Arena, em São Paulo

Botafogo x Cruzeiro - 21h30 - Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Relacionadas
samir xaud, cbf, calendário
CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro
Brasília (DF), 13/01/2026 – TV Brasil exibe, nesta terça, o confronto entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco VN pelo Campeonato Capixaba 2026. Arte Marketing/EBC
TV Brasil exibe jogo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco
Bola oficial da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México 03/10/2025 REUTERS/Luis Cortes
EUA investem em tecnologia contra drones para proteger locais da Copa
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
campeonato brasileiro tabela detalhada Jogos Locais Futebol Masculino Série A Flamengo São Paulo Morumbi
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Geral Detidos por morte de ex-delegado tinham sido presos por ele em 2005
ter, 13/01/2026 - 17:51
Tehran, 12/01/2026 - Ato pró-governo no Irã. Foto: Fars News Agency/Divulgação
Internacional Governo brasileiro lamenta mortes no Irã e defende soberania do país
ter, 13/01/2026 - 17:30
taça, troféu, Campeonato Brasileiro, Brasileirão
Esportes Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão
ter, 13/01/2026 - 17:17
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Política Brasil e Portugal querem acelerar acordo Mercosul-União Europeia
ter, 13/01/2026 - 17:02
São Paulo - Pátio de montadora em São Bernardo do Campo
Economia Vendas de automóveis e comerciais leves devem crescer 3% em 2026
ter, 13/01/2026 - 16:16
Banhistas no Arpoador curtem dia de verão com 39,5º C e sensação térmica de 50,7º C.
Economia Turismo brasileiro tem faturamento recorde de R$ 185 bi em 2025
ter, 13/01/2026 - 15:21
Ver mais seta para baixo