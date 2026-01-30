Djoko derrota Sinner e encara Alcaraz na final do Aberto da Austrália
Novak Djokovic voltou aos dias de glória em uma partida clássica de cinco sets para destronar Jannik Sinner e se tornar o homem mais velho a chegar à final do Aberto da Austrália na era profissional, em uma Rod Laver Arena lotada.
Quatro meses antes de completar 39 anos, Djokovic mostrou que continua imbatível em seus dias bons, ao derrotar o bicampeão do torneio por 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 e 6/4.
Djokovic enfrentará o número um do mundo, Carlos Alcaraz, na decisão de domingo (1º), depois que o espanhol derrotou Alexander Zverev na semifinal mais longa do Aberto da Austrália.
Dezoito anos após seu primeiro título em Melbourne, Djokovic buscará o 11º título do Aberto da Austrália e o 25º de Grand Slam.
