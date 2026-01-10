logo ebc
Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália

Tenista corre contra o tempo para disputar 1º Grand Slam da temporada
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 10/01/2026 - 16:10
São Paulo
10/01/2026 - Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália. Foto: André Gemmer/CBT
O brasileiro João Fonseca está fora do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Neste sábado (10), o tenista carioca publicou um vídeo na rede social Instagram, em que comunica a desistência em razão de dores lombares. É a mesma lesão que já o tirou do ATP 250 de Brisbane, também em solo australiano, e do compromisso do Brasil diante do Canadá pela Copa Davis, torneio equivalente a um Mundial masculino de seleções no tênis.

"Infelizmente, tive que me retirar do torneio de Adelaide. Estou sentindo uma dor nas costas e tentando me recuperar o mais rápido possível para estar 100% em quadra de novo", declarou o carioca de 19 anos, no vídeo.

Fonseca corre contra o tempo para disputar o Aberto da Austrália, primeiro dos quatro principais torneios do circuito - os chamados Grand Slams - da temporada. Depois da publicação nas redes sociais, ele concedeu uma entrevista coletiva em Adelaide. Segundo o brasileiro, as dores lombares têm sido crônicas.

"Eu nasci com um algo nas minhas costas e às vezes fica mais dolorido. Já tive uma fratura por estresse há cinco anos, mas é algo que vai estar no meu corpo, então preciso lidar com isso. Fizemos uma ressonância magnética e não é nada muito sério, mas pode ficar sério, então queremos estar 100%", disse Fonseca.

O brasileiro é o 29º colocado do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ele caiu cinco posições em relação a 2025, após ficar fora do ATP de Brisbane, e deve perder mais alguns lugares pela ausência em Adelaide. Mesmo assim, está garantido como um dos 32 cabeças de chave do Aberto da Austrália, o que significa evitar um confronto com um top-30 do mundo, ao menos, nas duas primeiras fases.

Edição:
Valéria Aguiar
Tenista João Fonseca Dores lombares Torneio Austrália 1º Grand Slam
