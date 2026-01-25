Estêvão brilha em vitória do Chelsea sobre Crystal Palace por 3 a 1

Ele fez o 1º e deu assistência para o compatriota João Pedro ampliar

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, elogiou o desempenho de Estevão, de 18 anos, que marcou o primeiro gol da equipe e deu outra assistência para João Pedro na vitória de domingo por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, pela Premier League.

Estevão marcou seu primeiro gol desde novembro aos 34 minutos do primeiro tempo, correndo de seu próprio campo para interceptar um passe recuado de Jaydee Canvot. Depois, o brasileiro deu a assistência para o compatriota João Pedro colocar o Chelsea em vantagem de 2 a 0 no início do segundo tempo.

"Ele é um jogador com habilidades especiais, um talento especial", disse Rosenior sobre Estevão.

"O que me deixa muito feliz é que todos os 11 homens estão atrás da bola. É por isso que ele consegue o espaço... Achei que foi um ótimo desempenho da equipe fora de casa."

Rosenior, que assumiu o comando no início deste mês, disse que o Chelsea passou por "um grande teste" ao conquistar sua terceira vitória consecutiva em todas as competições, com Enzo Fernández marcando o terceiro gol de pênalti aos 19 minutos do segundo tempo.

Mas o técnico advertiu que a defesa do Chelsea precisa de tempo para melhorar, depois que o Palace, com 10 jogadores, marcou um gol no final da partida com Chris Richards.

"É um jogo de erros. Vai levar tempo... nossa compreensão da construção vai melhorar com a repetição, mas, como eu disse, queremos melhorar, mas queremos vencer agora e, então, esse tem de ser o foco na quarta-feira", disse Rosenior.

O Chelsea venceu quatro de seus cinco jogos sob o comando de Rosenior, e a torcida visitante comemorou o esforço do novo técnico cantando seu nome após a vitória de domingo.

Rosenior disse que sabe que precisa ganhar o respeito dos torcedores, e seu foco permanece na viagem de quarta-feira para o Napoli e na batalha para permanecer entre os oito melhores da Liga dos Campeões para uma classificação direta para as oitavas de final.

"Esta equipe jogou um grande futebol antes de mim... não se trata de ser a minha equipe, uma equipe de Liam Rosenior. O que importa é ser uma equipe vencedora e fiquei muito, muito feliz com o desempenho de hoje", acrescentou.

