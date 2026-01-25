logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Estêvão brilha em vitória do Chelsea sobre Crystal Palace por 3 a 1

Ele fez o 1º e deu assistência para o compatriota João Pedro ampliar
Chiranjit Ojha*
Publicado em 25/01/2026 - 17:23
Bengaluru (Índia)
Estevão comemora gol marcado com a camisa do Chelsea contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês 25/01/2026 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
© REUTERS/Andrew Couldridge/Proibida reprodução
Reuters

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, elogiou o desempenho de Estevão, de 18 anos, que marcou o primeiro gol da equipe e deu outra assistência para João Pedro na vitória de domingo por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, pela Premier League.

Estevão marcou seu primeiro gol desde novembro aos 34 minutos do primeiro tempo, correndo de seu próprio campo para interceptar um passe recuado de Jaydee Canvot. Depois, o brasileiro deu a assistência para o compatriota João Pedro colocar o Chelsea em vantagem de 2 a 0 no início do segundo tempo.

"Ele é um jogador com habilidades especiais, um talento especial", disse Rosenior sobre Estevão.

"O que me deixa muito feliz é que todos os 11 homens estão atrás da bola. É por isso que ele consegue o espaço... Achei que foi um ótimo desempenho da equipe fora de casa."

Rosenior, que assumiu o comando no início deste mês, disse que o Chelsea passou por "um grande teste" ao conquistar sua terceira vitória consecutiva em todas as competições, com Enzo Fernández marcando o terceiro gol de pênalti aos 19 minutos do segundo tempo.

Mas o técnico advertiu que a defesa do Chelsea precisa de tempo para melhorar, depois que o Palace, com 10 jogadores, marcou um gol no final da partida com Chris Richards.

"É um jogo de erros. Vai levar tempo... nossa compreensão da construção vai melhorar com a repetição, mas, como eu disse, queremos melhorar, mas queremos vencer agora e, então, esse tem de ser o foco na quarta-feira", disse Rosenior.

O Chelsea venceu quatro de seus cinco jogos sob o comando de Rosenior, e a torcida visitante comemorou o esforço do novo técnico cantando seu nome após a vitória de domingo.

Rosenior disse que sabe que precisa ganhar o respeito dos torcedores, e seu foco permanece na viagem de quarta-feira para o Napoli e na batalha para permanecer entre os oito melhores da Liga dos Campeões para uma classificação direta para as oitavas de final.

"Esta equipe jogou um grande futebol antes de mim... não se trata de ser a minha equipe, uma equipe de Liam Rosenior. O que importa é ser uma equipe vencedora e fiquei muito, muito feliz com o desempenho de hoje", acrescentou.

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

Relacionadas
Cruzeiro é bicampeão da Copinha após vitória por 2 a 1 sobre São Paulo, em 25/01/2026
Cruzeiro bate São Paulo e fatura bicampeonato da Copinha após 19 anos
Antoine Semenyo, do Manchester City, durante partida contra o Wolverhampton Wonderers pelo Campeonato Inglês 24/01/2026 Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
City supera Wolves e West Ham bate Sunderland no Campeonato Inglês
Brasil empata em 2 a 2 na estreia da Copa América de futsal - em 24/01/2026
Copa América de Futsal: Brasil empata com Colômbia em estreia difícil
Estêvão Chelsea João Pedro Crystal Palace Campeonato Inglês Liam Rosenior Premier League
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil é vice-campeão do Sul-Centro Americano de handebol 2026, após derrota para a Argentina por 26 a 25. País assegura vaga no Mundial de 2027, na Alemanha em 2027
Esportes Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
dom, 25/01/2026 - 19:09
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Ator Miguel Falabella na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Lara/Universo Produções
Cultura Sessão na praça emociona público da Mostra Tiradentes
dom, 25/01/2026 - 17:52
Juíza federal norte-americana Indira Talwani em Boston 17/09/2025 Reuters/Brian Snyder
Internacional EUA: juíza bloqueia encerramento de status legal de 8 mil imigrantes
dom, 25/01/2026 - 17:38
Estevão comemora gol marcado com a camisa do Chelsea contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês 25/01/2026 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes Estêvão brilha em vitória do Chelsea sobre Crystal Palace por 3 a 1
dom, 25/01/2026 - 17:23
Rio de Janeiro (RJ), 25/01/2026 - O bloco Chá da Alice no circuito de megablocos Preta Gil. Foto: Alex Ferro/Riotur
Cultura Bloco da Lexa atrai foliões para o circuito Preta Gil no centro do Rio
dom, 25/01/2026 - 17:10
São Paulo (SP), 25/01/2026 - Ato na Avenida Paulista cobra justiça em dia que marca sete anos do rompimento da barragem em Brumadinho Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral "Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
dom, 25/01/2026 - 16:16
Ver mais seta para baixo