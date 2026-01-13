logo ebc
EUA investem em tecnologia contra drones para proteger locais da Copa

Mais de um milhão de viajantes são esperados para a competição
David Jeans*
Publicado em 13/01/2026 - 11:29
Nova York (EUA)
Bola oficial da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México 03/10/2025 REUTERS/Luis Cortes
Reuters

Os EUA investirão US$115 milhões (R$ 617,6 milhões) em medidas contra drones para reforçar a segurança durante a Copa do Mundo da Fifa e as comemorações do 250º aniversário dos Estados Unidos, informou o Departamento de Segurança Interna (DHS) na segunda-feira (12), o mais recente sinal de que os governos estão intensificando as defesas contra drones.

A Copa do Mundo da Fifa será um grande teste para a promessa do presidente Donald Trump de manter os EUA seguros, com mais de um milhão de viajantes esperados para o torneio e bilhões de outros assistindo aos jogos no exterior.

A ameaça de ataques de drones tornou-se uma preocupação crescente desde que a guerra na Ucrânia demonstrou sua capacidade letal. E os recentes incidentes com drones preocuparam os aeroportos europeus e norte-americanos.

"Estamos entrando em uma nova era para defender nossa superioridade aérea a fim de proteger nossas fronteiras e o interior dos Estados Unidos", disse a secretária do DHS, Kristi Noem, em um comunicado.

As empresas de defesa estão desenvolvendo uma série de tecnologias destinadas a combater os drones, incluindo software de rastreamento, lasers, micro-ondas e metralhadoras autônomas. O DHS não especificou quais tecnologias seriam implantadas nos locais da Copa do Mundo.

O anúncio foi feito semanas depois que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, subordinada ao DHS, informou que liberou US$250 milhões (R$ 1,4 bilhão) a 11 Estados que sediarão jogos da Copa do Mundo para comprar tecnologias contra drones.

No verão passado, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, uma democrata, pediu a Trump, um republicano, que reforçasse o apoio federal para a defesa contra ataques de drones.

Copa do Mundo drones Investimento ataques Estados Unidos Mundial 2026 México Canadá
