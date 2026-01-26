logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro

Cerimônia contou com ícones da modalidade como Formiga e Cristiane
Marília Arrigoni - Repórter da EBC
Publicado em 25/01/2026 - 21:35
Rio de Janeiro
Gianni Infatino lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027, em 25/01/2026
© Buda Mendes - FIFA/Direitos Reservados

A 515 dias para a Copa do Mundo Feminina no Brasil, a Fifa divulgou em um hotel no Rio de Janeiro o emblema e slogan oficial do torneio. A marca une as letras M e W, que significam mulher e mundo em português e inglês (tradução de women e world). A junção das letras também forma um losango que remete à bandeira do Brasil e ainda lembra a geometria de um campo de futebol. O troféu do Mundial fica evidenciado em frente ao símbolo criado.

O slogan GO EPIC™ convida a torcida a fazer parte de uma jornada memorável no Brasil. Também foi lançada a identidade sonora do torneio inspirada em ritmos brasileiros, percussões ligadas ao samba e à herança afro-brasileira.

O evento conduzido pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, reuniu autoridades do esporte, personalidades do futebol masculino e feminino. 

“O Brasil vive e respira futebol, e já dá para sentir por aqui a empolgação em receber o mundo todo e sediar um evento histórico”, afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Lenda da modalidade, a ex-jogadora Formiga, que agora ocupa o cargo de diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, participou do lançamento ao lado da jogadora ainda em atividade Cris Rozeira.

"Espero que possamos aproximar os torcedores ao futebol feminino e que possamos mudar, dia a dia, a estrutura do futebol feminino", ressaltou Formiga.

Evento de lançamento da marca da Copa do Mundo Feminina 2027, Cristiane, Formiga, Cafú, evento, rj - em 25/01/2026
Cristiane, Fomiga e Cafu (centro da imagem) participaram do evento de lançamento da marca e identidade sonora da Copa do Mundo Feminina de futebol de 2027- Buda Mendes - FIFA/Direitos Reservados

Ícones deo futebol masculino, Cafu e Ronaldo Fenômeno foram convocados para representar o apoio dos atletas homens ao torneio.

"Eu sou brasileiro mais animado. Acho merecíamos a Copa no nosso país perante tudo o que essas meninas fizeram que para que esse momento chegasse. Temos umas das maiores representantes do futebol feminino aqui. Quando as condições eram precárias, vocês fizeram com que o futebol feminino fosse reconhecido mundialmente. Eu poderia falar de varios craques, mas o dia é de vocês", ressaltou o capitão do pentacampeonato, Cafu.

A Copa do Mundo masculina de 2026 também foi destaque do evento. Infantino salientou que [o torneio] "vai ser espetacular. O mundo necessita de união e alegria e vamos levar alegria nesse mundial".

Após o lançamento da Copa de 2027, a Fifa homenageou os heróis dos títulos mundiais da seleção brasileira: Pepe  (1958);  Mengalvio (1962); Jairzinho (1970); Bebeto (1994); e Cafu (2022).

Para o público em geral, a praia de Copacabana foi palco do evento considerado pontapé inicial para o torneio, o primeiro da modalidade na América do Sul. Artistas desenharam no asfalto pinturas especiais que representavam as oito capitais brasileiras que vão sediar a competição. 

Um jogo com lendas da Fifa e ex-jogadoras fizeram uma partida promocional no Posto 4, que contou com torcida formada por crianças de projetos sociais de futebol de mulheres.

Relacionadas
Cruzeiro é bicampeão da Copinha após vitória por 2 a 1 sobre São Paulo, em 25/01/2026
Cruzeiro bate São Paulo e fatura bicampeonato da Copinha após 19 anos
Estevão comemora gol marcado com a camisa do Chelsea contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês 25/01/2026 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Estêvão brilha em vitória do Chelsea sobre Crystal Palace por 3 a 1
Brasil é vice-campeão do Sul-Centro Americano de handebol 2026, após derrota para a Argentina por 26 a 25. País assegura vaga no Mundial de 2027, na Alemanha em 2027
Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
lançamento copa do mundo feminina Gianni Infantino Fifa Copacabana identidade sonora Cristiane Formiga
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Gianni Infatino lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027, em 25/01/2026
Esportes Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro
dom, 25/01/2026 - 21:35
Brasil é vice-campeão do Sul-Centro Americano de handebol 2026, após derrota para a Argentina por 26 a 25. País assegura vaga no Mundial de 2027, na Alemanha em 2027
Esportes Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
dom, 25/01/2026 - 19:09
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Ator Miguel Falabella na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Lara/Universo Produções
Cultura Sessão na praça emociona público da Mostra Tiradentes
dom, 25/01/2026 - 17:52
Juíza federal norte-americana Indira Talwani em Boston 17/09/2025 Reuters/Brian Snyder
Internacional EUA: juíza bloqueia encerramento de status legal de 8 mil imigrantes
dom, 25/01/2026 - 17:38
Estevão comemora gol marcado com a camisa do Chelsea contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês 25/01/2026 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes Estêvão brilha em vitória do Chelsea sobre Crystal Palace por 3 a 1
dom, 25/01/2026 - 17:23
Rio de Janeiro (RJ), 25/01/2026 - O bloco Chá da Alice no circuito de megablocos Preta Gil. Foto: Alex Ferro/Riotur
Cultura Bloco da Lexa atrai foliões para o circuito Preta Gil no centro do Rio
dom, 25/01/2026 - 17:10
Ver mais seta para baixo