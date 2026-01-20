logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Fora de ritmo, João Fonseca cai na estreia do Aberto da Austrália

Carioca foi eliminado por norte-americano Spizzirri por 3 sets a 1
Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 13:41
Rio de Janeiro
Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 20, 2026 Brazil's Joao Fonseca looks dejected and walks off the court after losing his first round match against Eliot Spizzirri of the U.S. REUTERS/Edgar Su
© Reuters/Edgar Su/Proibida reprodução

O tenista brasileiro João Fonseca deu adeus precoce à chave principal do Aberto da Austrália, seu primeiro torneio na temporada 2026. Número 32 do mundo, o carioca de 19 anos foi eliminado na estreia no Grand Slam em Melbourne pelo norte-americano Eliot Spizzirri (89º no ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2, após 2h41min de partida.

Devido a dores lombares, Fonseca adiou por duas vezes a estreia em 2026: desistiu de competir os ATPs 250 de Brisbane e de Adelaide, ambos torneios preparatórios para o Grand Slam australiano. Em outubro do ano passado, o carioca já antecipara o fim da temporada para tratar uma lombalgia (dor na região lombar).

“Eu diria que precisava de mais tempo. Desde o início de Brisbane eu não estava jogando, depois voltei, mas de forma lenta. Em seguida parei de novo. Fiquei quase 15 dias sem treinar a 100%, sem intensidade máxima”, avaliou Fonseca, número 1 do Brasil, logo após o revés em Melbourne.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 20, 2026 Eliot Spizzirri of the U.S. shakes hands with Brazil's Joao Fonseca after winning his first round match REUTERS/Edgar Su
João Fonseca deu adeus ao primeiro Grand Slam do ano após derrota para o norte-americano Eliot Spizzirri. Próximo compromisso do brasileiro será o ATP 250 de Buenos Aires, a partir de 9 de fevereiro - Reuters/Edgar Su/Proibida reprodução

Apesar da derrota, o brasileiro saiu confiante de quadra.

“Acho que na vida precisamos tirar coisas positivas das situações. Minhas costas estão 100%, estou saudável de novo. Só precisava de tempo. Foi bom ver como lidar com uma partida em cinco sets sem estar fisicamente no melhor nível. Eu me cansei mais cedo, faltou ritmo, mas foi uma experiência importante para conhecer meus limites. Não me arrependo de nada”, conclui o jovem, que vai defender o bicampeonato no ATP 250 de Buenos Aires a partir de 9 de fevereiro.

Com a eliminação de Fonseca, o Brasil não tem mais representantes na chave de simples do Aberto da Austrália. A paulista Beatriz Haddad Maia (39ª no ranking) também deu adeus precoce ao Grand Slam: ela foi surpreendida na estreia, no último domingo (17), pela cazaque Yulia Putintseva, que venceu de virada, por 2 sets a 1 (3/6, 7/5 e 6/3).

Duplas brasileiras em Melbourne

Duas parcerias com tenistas brasileiras estreiam a partir das 21h (horário de Brasília) desta terça (20) no Grand Slam australiano. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a paulista Luisa Stefani enfrenta a dupla das norte-americanas McCartney Kessler e Jessica Pegula. Será o primeiro jogo de Stefani e Dabrowski em 2026, após retomarem a parceria para esta temporada.

Luisa Stefani, Gabriela Dabrowski, tênis, temporada 2026
Após dois anos, Stefani e Dabrowski retomaram a parceria em 2026. Entre 2020 e 2023, a dupla foi campeã do WTA 1000 de Montreal (Canadá) e vice-campeã do WTA 1000 de Cincinnati e também WTA 500 de San Jose, ambos nos Estados Unidos - Divulgação/ZDL Sports

Também pela primeira rodada, a dupla da paulista Laura Pigossi com a tcheca Sára Bejlek que vai encarar as tchecas Jesika Maleckova e Miriam Kolodziej

No masculino, a partir de 0h30 de quarta (21), os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz disputam a primeira rodada em Melbourne contra os holandeses Jesper de Jong e Sem Verbeek. Mais tarde, às 21h, a dupla do mineiro Marcelo Melo com o carioca Fernando Romboli estreia contra a dupla do mexicano Santiago González com o holandês David Pel.

Demais resultados

A dupla da carioca Ingrid Gamarra com a filipina Alexandra Eala foi eliminada do Grand Slam australiano nesta terça (20), após derrota na estreia para a parceria da polonesa Magda Linette com a japonesa Shuko Aoyama, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-3), 6/2 e 6/3).

Na segunda (19), a dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com om o holândês Jean-Julien Rojer também deu adeus a Mebourne após derrota na estreia para os cazaques Alexander Bublik e Andriy Shevchenko, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

Relacionadas
10/01/2026 - Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália. Foto: André Gemmer/CBT
Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália
Lucas Pinheiro Braathen, Copa do Mundo de Esqui Alpino, Finlândia
COB anuncia os 14 convocados para a Olimpíada de Inverno Milão-Cortina
Kylian Mbappé, Vinícius Jr e Jude Bellingham antes de jogo do Real Madrid 4/11/2025 REUTERS/Phil Noble
Mbappé pede à torcida que apoie Vini Jr em meio a dificuldades do Real
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
João Fonseca aberto da Austrália Grand Slam derrota ritmo Dores lombares Luisa Stefani Laura Pigossi Melbourne
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - DF - 16/12/2025 - Julgamento da Ação Penal 2693- Núcleo 2. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes autoriza coronel da trama golpista a reduzir pena com leitura
ter, 20/01/2026 - 14:37
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia de SP reabre investigações sobre a morte de influencer
ter, 20/01/2026 - 14:33
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Internacional Anistia Internacional alerta para impactos da volta de Trump
ter, 20/01/2026 - 14:29
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Inscrições no ProUni começam na segunda; confira as vagas disponíveis
ter, 20/01/2026 - 14:23
Entidades (RS), 20/01/2026 - Unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula entrega 1.276 unidades do Minha Casa, Minha Vida no RS
ter, 20/01/2026 - 14:09
A person arrives at the offices of Tik Tok after the U.S. House of Representatives overwhelmingly passed a bill that would give TikTok's Chinese owner ByteDance about six months to divest the U.S. assets of the short-video app or face a ban, in Culver City, California, U.S., March 13, 2024. REUTERS/Mike Blake
Economia O que se sabe sobre venda do TikTok para Oracle, nos EUA
ter, 20/01/2026 - 14:00
Ver mais seta para baixo