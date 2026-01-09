Frio extremo força cancelamento de jogos na Alemanha e Inglaterra

Objetivo é minimizar os riscos causados pelo acúmulo de gelo e neve

O jogo de sábado (10) da Bundesliga entre St Pauli e RB Leipzig, em Hamburgo, foi adiado devido à grande quantidade de neve e gelo que cobriu o campo, enquanto o jogo da terceira rodada da FA Cup, no sábado (10), foi adiado devido às condições de congelamento no Reino Unido.

A Alemanha foi atingida por uma forte nevasca e temperaturas congelantes nos últimos dias, com previsão de mais neve para o fim de semana, enquanto o Reino Unido foi mergulhado em um congelamento profundo pela tempestade Goretti.

A operadora do Estádio Millerntor de St Pauli fechou o local após consultar as autoridades locais, informou a liga de futebol da Alemanha em um comunicado nesta sexta-feira (9)..

"Isso se deve à grande quantidade de neve e gelo em toda a área do estádio e aos riscos de segurança associados para todos os envolvidos no dia do jogo, bem como à situação geral crítica em Hamburgo. Uma nova data para o jogo será anunciada em breve", informou o clube.

Há preocupações de que outras partidas, incluindo Union Berlin contra Mainz 05 e Werder Bremen contra Hoffenheim, também possam ser afetadas negativamente pelo clima, conforme a temporada da Bundesliga recomeça neste fim de semana, após três semanas de férias de inverno.

O jogo da terceira rodada da Copa da Inglaterra do Salford City contra o Swindon Town, no sábado (10), foi adiado devido às condições congelantes.

"As lonas permaneceram no gramado nas últimas duas semanas, antecipando as temperaturas abaixo de zero previstas, e lâmpadas de calor foram colocadas ao redor do gramado durante a semana para tentar ajudar a descongelar o campo", disse o Salford City em um comunicado.

"No entanto, apesar dos melhores esforços da equipe de campo, ainda há partes do gramado que estão congeladas, e a decisão foi tomada antecipadamente em conjunto com a FA e o Swindon para evitar transtornos desnecessários para os torcedores que viajam".

Três partidas da League Two (quarta divisão) programadas para sábado (10) também foram adiadas.

