Handebol: Brasil bate Uruguai e segue invicto no Sul-Centro Americano

Seleção masculina volta a competir às 15h30 de quarta contra o Chile
Publicado em 20/01/2026 - 18:51
Rio de Janeiro
Brasil derrota Uruguai e crava segunda vitória seguida no Campeonato Sul-Centro Americano de handebol masculino em 20/01/2026
Em menos de 24 horas, a seleção brasileira cravou duas vitórias no Campeonato Sul-Centro Americano, em Assunção (Paraguai), que distribuirá quatro vagas para o Mundial do ano que vem, na Alemanha. Na tarde desta terça-feira (20), os brasileiros derrotaram os uruguaios por 33 a 25, após jogo equilibrado do início ao fim. Na véspera, a seleção já sobrara em quadra diante dos anfitriões paraguaios, ganhando por 40 a 18. Atual bicampeã (2024 e 2015), o Brasil busca o terceiro título consecutivo no torneio.

A Amarelinha volta a competir às 15h30 (horário de Brasília) de quarta (21), contra o Chile. Os adversários superaram o Uruguai na estreia e fazem o segundo jogo do torneio na noite de hoje (20). A competição têm transmissão ao vivo online (on streaming) no canal da Confederação Sul e Centro Americana de Handebol (Handball SC America) no YouTube.

O primeiro tempo contra o Uruguai foi parelho, terminando em 13 a 13. Na volta do intervalo, o jogo seguiu acirrado com ambas as equipes se revezando na liderança, com apenas um ou dois pontos de vantagem. A 12 minutos do fim, o ataque brasileiro foi mais efetivo, e se deslanchou com oito pontos de diferença para os uruguaios no placar final.

“Começamos um pouco bloqueados no ataque, mas no segundo tempo melhoramos na defesa e na pontaria. Sofremos um pouco, mas no final conseguimos a vitória e mais dois pontos”, avaliou o goleiro Rangel da Rosa, após o segundo triunfo seguido do Brasil. “Agora contra o Chile, uma grande equipe, teremos de estar muito concentrados para começar jogando melhor do que hoje, para não complicarmos as coisas”, concluiu.

A quarta edição do Sul-Centro Americano reúne ainda Argentina e Peru. O regulamento prevê que todas as seis seleções se enfrentem entre si. As quatro que somarem maior pontuação asseguram vaga no Mundial.

Próximos jogos

TERÇA-FEIRA (20)

18h - Peru x Chile

20h30 - Paraguai x Argentina

QUARTA (21)

15h30 - Brasil x Chile

18h - Paraguai x Peru 

20h30- Argentina x Uruguai

SEXTA (23)

15h30 - Brasil x Peru

18h - Argentina x Chile 

0h30 - Paraguai x Uruguai

SÁBADO (24)

15h30 - Uruguai x Peru

18h - Chile x Paraguai

20h30 - Brasil x Argentina

