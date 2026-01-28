Iga Swiatek e Djokovic reivindicam privacidade no Aberto da Austrália

Pleito ocorre após transmissão de imagens de Coco Gauff fora de quadra

Iga Swiatek e Novak Djokovic se juntaram a um coro crescente de tenistas que exigem mais privacidade fora das quadras no Aberto da Austrália depois que as câmeras capturaram Coco Gauff em um colapso pós-jogo que, segundo a norte-americana, deveria ter sido um momento pessoal.

Após a derrota em 59 minutos de Gauff nas quartas de final para Elina Svitolina, a norte-americana frustrada se retirou para trás de uma parede próxima à área de chamada da partida, nas profundezas do estádio, para bater repetidamente com sua raquete no chão.

Sem o conhecimento da terceira cabeça-de-chave, as câmeras gravaram todos os seus movimentos e o vídeo foi transmitido para os telespectadores de todo o mundo, com Gauff dizendo que estava descontente por não haver privacidade em nenhum lugar, exceto no vestiário.

"A questão é: somos jogadores de tênis ou somos animais no zoológico, onde são observados até quando fazem cocô?" Swiatek disse aos repórteres depois de perder por 7/5 e 6/1 para Elena Rybakina nas quartas de final nesta quarta-feira (28).

"Ok, é claro que isso foi um exagero, mas seria bom ter um pouco de privacidade. Seria bom também ter seu próprio processo e não ser sempre observada."

Quando lhe perguntaram se ela havia conversado com os organizadores do torneio sobre o assunto, Swiatek deu de ombros e disse: "Qual é o objetivo?"

A Tennis Australia disse que as câmeras nas áreas de aquecimento e resfriamento foram instaladas para proporcionar aos fãs uma "conexão mais profunda" com os tenistas, mas que eles colaborariam com eles para encontrar soluções.

"Encontrar o equilíbrio certo entre mostrar as personalidades e habilidades dos jogadores e, ao mesmo tempo, garantir seu conforto e privacidade é uma prioridade para o Aberto da Austrália", disse a Tennis Australia à Reuters.

"Nossa meta é sempre criar um ambiente que ajude os jogadores a darem o melhor de si e, ao mesmo tempo, ajude os fãs a apreciarem suas habilidades, profissionalismo e personalidades."

A norte-americana Amanda Anisimova também disse que sabia que as jogadoras não têm muita privacidade no Melbourne Park, acrescentando que ela "manteve a cabeça baixa" até chegar ao vestiário.

"Obviamente, há bons momentos que as pessoas veem e isso é divertido. Depois, quando você perde, provavelmente há momentos não tão bons", disse Anisimova.

"O vídeo de Coco que foi postado é difícil, porque ela não teve voz ativa nisso."

Djokovic simpatizou com Gauff, mas não viu um futuro em que menos câmeras seriam a norma.

"Eu concordo com ela. É realmente triste que você não possa basicamente se afastar para qualquer lugar e se esconder e descarregar sua frustração, sua raiva de uma forma que não seja capturada por uma câmera", disse Djokovic.

"Mas vivemos em uma sociedade e em uma época em que o conteúdo é tudo, então é uma discussão mais profunda. Acho que é muito difícil para mim ver a tendência mudando na direção oposta, ou seja, tirando as câmeras."

"Estou surpreso por não termos câmeras enquanto tomamos banho. Esse é provavelmente o próximo passo. Sou contra isso."

(Reportagem em parceria com de Rohith Nair, em Bengaluru, na Índia)

