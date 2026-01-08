logo ebc
Igor Thiago bate recorde de gols de brasileiros na Premier League

Ele é o 2º na artilharia do campeonato, atrás do norueguês Haaland
Alan Baldwin*
Publicado em 08/01/2026 - 10:50
Londres
Igor Thiago comemora gol contra o Sunderland 07/01/2026 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
© REUTERS/Andrew Couldridge/Proibida reprodução
Reuters

 O técnico do Brentford, Keith Andrews, elogiou Igor Thiago como um jogador sensacional que ele não trocaria por ninguém depois que o brasileiro marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Sunderland na quarta-feira (7).

A vitória deixou o Brentford em quinto lugar na tabela da Premier League, com Thiago estabelecendo o recorde de mais gols em uma única temporada por um jogador brasileiro.

Agora com 16 gols em 21 jogos, sendo cinco nos dois últimos, Thiago está atrás apenas de Erling Haaland (20), do Manchester City, na tabela de artilharia.

Ele poderia ter marcado três gols pela segunda vez consecutiva -- depois de três contra o Everton no último domingo -- se não tivesse falhado no início do jogo e Andrews o tivesse substituído aos 82 minutos do segundo tempo por precaução, depois que o jogador sofreu uma pancada.

"Tive de tomar essa decisão, que obviamente não foi muito popular para ele, mas acho que ele entendeu", disse Andrews aos repórteres.

"Ele tem sido sensacional. A maneira como ele atacou a liga, a maneira como ele afetou a liga, a maneira como ele está desenvolvendo seu jogo - acho que você pode ver isso nos tipos de gols que ele está marcando agora em comparação com o início da temporada.

"E não são apenas os gols, é o seu desempenho geral e a maneira altruísta como ele joga. Ele não é um centroavante que fica apenas entre dois zagueiros e tenta marcar gols.

"Ele é pura ação. Comanda o ataque, explora os espaços, pressiona na defesa, é incrível nas bolas paradas. Ele é um centroavante completo."

Perguntado se apoiava seu jogador para entrar na seleção do Brasil na Copa do Mundo de 2026, Andrews não deixou dúvidas sobre sua opinião.

"Não cabe a mim escolher a seleção do Brasil, mas sei o que penso de Thiago e o tenho em alta conta", disse ele. "Eu não o trocaria por ninguém. Só vejo a trajetória indo em uma direção, que é para cima."

Andrews disse que Thiago, que se juntou ao Brentford em 2024 vindo do time belga Club Brugge após um período na Bulgária, estava superando todas as expectativas.

"Acho que qualquer um que pensasse que ele seria tão bom assim provavelmente não seria totalmente honesto", acrescentou.

"Não sei quantos vieram da Liga Búlgara para a Liga Belga, passaram um ano praticamente lesionados e, depois, começaram a jogar na liga dessa maneira. Acho que ele está realmente à frente do planejado."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

