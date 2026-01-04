logo ebc
João Fonseca desiste de ATP 250 de Brisbante devido à lesão na lombar

Carioca estrearia na temporada 2026 do tênis na madrugada de segunda
Agência Brasil
Publicado em 04/01/2026 - 18:01
Rio de Janeiro
João Fonseca vence estreia da chave de simples de Roland Garros, em 27/05/2025
© Philippe Montigny/FFT/Direitos Reservados

Número 1 do tênis brasileiro, o carioca João Fonseca desistiu de disputar o ATP 250 de Brisbane (Austrália), que marcaria sua estreia na temporada 2025. O atleta precisou abandonar o torneio devido a uma lesão na região lombar, segundo nota oficial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Atual número 24 do mundo, João enfrentaria o norte-americano Reilly Opeka (54º no ranking) na primeira rodada de Brisbane, na madrugada de segunda (5). O torneio é preparatório para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Há pouco mais de dois meses, o carioca antecipou o encerramento da temporada de 2025, por conta de uma lombalgia (dores na região lombar). Na ocasião, João desistiu de competir no ATP 250 de Atenas (Grécia), que seria seu último torneio oficial. Aparentemente recuperado, no último dia 8 de dezembro, o brasileiro participou de uma partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz. Número 1 do mundo, Alcaraz superou João por 2 sets a 1.

Com a desistência de Brisbane, João Fonseca deve deixar o top 30 do ranking mundial. Ele defendia 125 pontos no torneio australiano, mesmo total que obteve com o título do Challenger de Camberra, seu primeiro torneio na temporada passada.

Depois de Brisbane, João Fonseca já tem programados outros sete compromissos oficiais neste início de ano.

Próximos torneios

12 de janeiro - ATP 250 de Adelaide (Austrália)

18 de janeiro: -  Aberto da Austrália 

06 de fevereiro - Copa Davis com seleção brasileira (Canadá)

09 de fevereiro -  ATP 250 de Buenos Aires 

16 de fevereiro - ATP 500 do Rio de Janeiro 

04 de março - Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos)

18 de março - Masters 1000 de Miami  (Estados Unidos)

Relacionadas
Tennis - ATP 500 - Swiss Indoors Basel - St. Jakobshalle, Basel, Switzerland - October 26, 2025 Brazil's Joao Fonseca celebrates with the trophy after winning his final against Spain's Alejandro Davidovich Fokina REUTERS/Pierre Albouy
Retrospectiva: 2025, ano mágico de João Fonseca no tênis profissional
Matheus Cunha celebra gol do Manchester United 4/1/2026 Action Images via Reuters/Craig Brough
Matheus Cunha arranca empate do Manchester United com Leeds em 1 a 1
Bahia aplica 5 a 0 sobre Inter de LImeira na estreia da Copinha 2026 - em 03/01/2026
Bahia goleia Inter de Limeira na estreia da Copa SP de futebol júnior
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
