Esportes

Luisa Stefani desiste de WTA de Adelaide após parceira passar mal

Intoxicação alimentar impediu a a tcheca Bouzkova de entrar em quadra
Agência Brasil
Publicado em 14/01/2026 - 12:57
Rio de Janeiro
Luisa Stefani - WTA de Adelaide 2026
© Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

A tenista brasileira Luisa Stefani desistiu de disputar o WTA 500 de Adelaide (Austrália) após a parceira Marie Bouzkova não entrar em quadra devido a uma intoxicação alimentar. Nesta quarta-feira (14) elas enfrentariam a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic pelas quartas de final do torneio, última competição preparatória para o Aberto da Austrália, que começa no próximo domingo (18).

Stefani segue para Melboune, sede do Grand Slam australiano, onde encontrará com a canadense Gabriela Dabrowski, com quem retomou a parceria para a temporada 2026. As duas jogaram entre entre 2020 e 2023, quando foram campeãs do WTA 1000 de Montreal (Canadá) e vice-campeãs do WTA 1000 de Cincinnati e WTA 500 de San Jose, ambos nos Estados Unidos.

Quem também já está a caminho de Melbourne é o carioca João Fonseca, número 30 do mundo, que ainda não jogou na temporada 2026 devido a dores lombares, que o forçaram a desistir dos torneios de Brisbane e Adelaide.

10/01/2026 - Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália. Foto: André Gemmer/CBT
 Após desistir dos torneios de Brisbane e Adelaide em razão de dores na região lombar, é alta a expectativa pela estreia do carioca em 2026 no Grand Slam australiano - André Gemmer/CBT

Caso se recupere, João Fonseca deve estrear em Melbourne como cabeça de chave 28 no Aberto da Austrália, após as desitências do britânico Jack Draper (11º no ranking) e do dinamarquês Holger Rune (16º). O adversário do brasileiro na primeira rodada será revelado às 14h30 de quinta (15), dia da divulgação dos confrontos da chave principal do do Aberto da Austrália.

Na disputa feminina de simples, o Brasil será representado por Beatriz Haddad Maia (39ª no raking).

Já os brasileiros Thiago Wild e Gustavo Heide adiaram o sonho de competir no primeiro Grand Slam da temporada. Eles foram eliminados nesta quarta (14), na segunda rodada do qualificatório, ambos por 2 sets a 0. O paranaense Wild (218º) foi superado pelo italiano Francesco Maestrelli (141º) por 7/6 e 6/4 e o paulista Heide (238º) perdeu para o croata Dino Prizmic (127º) por 7/5 e 6/2.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Luisa Stefani WTA de Adelaide desistência duplas aberto da Austrália Bia Haddad João Fonseca Grand Slam
