Mano Menezes assume comando técnico da seleção do Peru por 4 anos

Time está fora da Copa 2026, pois encerrou Eliminatórias em 9º lugar

O técnico brasileiro Mano Menezes, de 63 anos, assumiu o comando da seleção masculina de futebol do Peru. O treinador foi apresentado oficialmente pela Federação Peruana de Futebol (FPF) durante coletiva de imprensa na noite desta quinta-feira (29). Mano assinou contrato com o Peru por quatro temporadas, período de preparação para a Copa do Mundo de 2030, com sede em Espanha, Portugal e Marrocos. O treinador brasileiro substituirá Óscar Ibáñez ex-técnico do Peru.

A seleção peruana, também conhecida com o Bicolor, não se classificou para o Mundial deste ano, ao terminar as Eliminatórias Sul-Americanas na nona posição - apenas os seis primeiros se classificaram e o sétimo foi para a repescagem. A última vez que a Bicolor competiu o Mundial foi em 2018.

Mano Menezes volta a liderar uma seleção nacional após 14 anos. Ele esteve à frente do escrete canarinho de 2010 e 2012. Ele também comandou a equipe brasileira que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. No elenco, estavam Neymar, Leandro Damião, Thiago Silva, Marcelo e Hulk, entre outros.

O último trabalho de Mano Menezes foi à frente do Grêmio, de abril a dezembro do ano passado.

Esta não é a primeira vez que um técnico brasileiro dirige a seleção peruana. Já comandaram a Bicolor os técnicos Marinho (1963), Didi (1969 e 1970), Elba de Pádua Lima, mais conhecido como Tim (1981 e 1982), Pepe (1989) e Paulo Autuori (de 2003 a 2005).