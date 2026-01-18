logo ebc
Marcus D'Almeida é bronze em etapa do mundial de tiro com arco indoor

Brasileiro derrotou francês Alexandre Desemery neste domingo
Juliano Justo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/01/2026 - 17:25
São Paulo
Marcus D'Almeida (Brasil), na semifinal do individual do arco recurvo no tiro com arco dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019.
O brasileiro Marcus D’Almeida conquistou a medalha de bronze na primeira Etapa 1000 da Copa do Mundo de Tiro com Arco Indoor, realizada em Nîmes (França). D'almeida derrotou o francês Alexandre Desemery por 7 a 3 neste domingo (18).

Ele acabou sendo eliminado do caminho do ouro na semifinal pelo espanhol Andrés Mediel Temiño, por 6 a 4.

Durante a campanha neste torneio, concluída com a primeira conquista dele no ano, o atleta bateu o recorde brasileiro.

Os 596 pontos deram ao brasileiro também a posição de cabeça de chave número 1.

Tiro com Arco esportes olímpicos Campeonato Mundial Marcus D'Almeida
