Marcus D'Almeida é bronze em etapa do mundial de tiro com arco indoor

O brasileiro Marcus D’Almeida conquistou a medalha de bronze na primeira Etapa 1000 da Copa do Mundo de Tiro com Arco Indoor, realizada em Nîmes (França). D'almeida derrotou o francês Alexandre Desemery por 7 a 3 neste domingo (18).

Ele acabou sendo eliminado do caminho do ouro na semifinal pelo espanhol Andrés Mediel Temiño, por 6 a 4.

Durante a campanha neste torneio, concluída com a primeira conquista dele no ano, o atleta bateu o recorde brasileiro.

Os 596 pontos deram ao brasileiro também a posição de cabeça de chave número 1.