Matheus Cunha arranca empate do Manchester United com Leeds em 1 a 1

Brasileiro marcou fora de casa no 2º tempo do duelo da Premier League
Publicado em 04/01/2026 - 15:51
Londres
Matheus Cunha celebra gol do Manchester United 4/1/2026 Action Images via Reuters/Craig Brough
Reuters

O Manchester United empatou em 1 a 1 com o Leeds United no domingo (4), depois que Matheus Cunha igualou o placar em um período frenético de três minutos que resumiu um confronto caótico na Premier League.

O atacante brasileiro assumiu a responsabilidade de criar para o United, com a ausência de vários jogadores importantes, provando ser uma ameaça constante antes de silenciar a torcida barulhenta do Elland Road com seu gol de empate no segundo tempo.

O empate entre os dois antigos rivais levou os visitantes provisoriamente ao quinto lugar, com 31 pontos, enquanto o Leeds permanece em 16º, com 22 pontos.

"Sabemos como esse jogo é importante para todos. Mas é bom ter um ponto aqui também", disse Cunha à TNT Sports. "Foi muito difícil. Nós sabemos o que esperar, o que levar para o jogo. Eles tentam fazer de tudo para ganhar."

