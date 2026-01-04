Matheus Cunha arranca empate do Manchester United com Leeds em 1 a 1

Brasileiro marcou fora de casa no 2º tempo do duelo da Premier League

O Manchester United empatou em 1 a 1 com o Leeds United no domingo (4), depois que Matheus Cunha igualou o placar em um período frenético de três minutos que resumiu um confronto caótico na Premier League.

O atacante brasileiro assumiu a responsabilidade de criar para o United, com a ausência de vários jogadores importantes, provando ser uma ameaça constante antes de silenciar a torcida barulhenta do Elland Road com seu gol de empate no segundo tempo.

O empate entre os dois antigos rivais levou os visitantes provisoriamente ao quinto lugar, com 31 pontos, enquanto o Leeds permanece em 16º, com 22 pontos.

"Sabemos como esse jogo é importante para todos. Mas é bom ter um ponto aqui também", disse Cunha à TNT Sports. "Foi muito difícil. Nós sabemos o que esperar, o que levar para o jogo. Eles tentam fazer de tudo para ganhar."

