Mbappé pede à torcida que apoie Vini Jr em meio a dificuldades do Real

Brasileiro foi alvo de vaias no anúncio da escalação e durante o jogo

Kylian Mbappé pediu aos torcedores do Real Madrid que não culpem Vinícius Jr pelos problemas do clube, insistindo que a culpa pela má fase do time é de toda a equipe.

O atacante francês pediu união antes do confronto do Real na Liga dos Campeões contra o Mônaco, na terça-feira (20), depois que as tensões no Santiago Bernabéu explodiram durante a vitória de sábado (17) por 2 a 0 sobre o Levante pela LaLiga.

"Eu entendo os torcedores porque não estamos fazendo as coisas direito", disse Mbappé em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (19).

"O que eu não gostei foi que, se eles vaiam, deveriam vaiar a equipe inteira. Não se deve criticar apenas um jogador. Não é culpa do Vini que estejamos jogando do jeito que estamos agora."

"Isso é tudo o que tenho a dizer: não critiquem um jogador. A culpa é nossa, coletiva, e temos caráter para mudar isso em campo", completou.

Apesar da vitória de sábado (17) na LaLiga, que deixou o Real em segundo lugar a um ponto do Barcelona, que perdeu para a Real Sociedad no domingo (18), a frustração transbordou no Bernabéu, com os torcedores direcionando sua raiva a vários jogadores, inclusive Vinícius.

O brasileiro foi alvo de vaias durante toda a partida e, em especial, durante os anúncios da escalação inicial, com fortes vaias ecoando no estádio.

A agitação ocorre em meio a um período turbulento para o time 14 vezes campeão europeu. A derrota para o Barça na final da Supercopa da Espanha neste mês, juntamente com a surpreendente derrota por 3 a 2 na Copa do Rei para o Albacete, time da segunda divisão, deixou os torcedores desiludidos.

A demissão do técnico Xabi Alonso na semana passada, sete meses após sua contratação, alimentou ainda mais as tensões.

Relatos de discórdia interna, incluindo desentendimentos entre o treinador e Vinícius, lançaram uma sombra sobre a campanha conturbada do Real Madrid e a saída de Alonso.

As cenas de sábado (17) retrataram um clima de tensão e vulnerabilidade. Imagens da transmissão mostraram um Vinícius visivelmente emocionado sentado na escadaria que leva ao campo, claramente afetado após ouvir vaias durante o anúncio da escalação.

Mbappé, que foi visto consolando o atacante antes do jogo, enfatizou a importância de proporcionar um ambiente de apoio a Vinícius.

"Vini, como você, como ela, como todo mundo, ele é um ser humano", disse Mbappé.

"Ele é um talento inacreditável, um cara fantástico, e tenho a sorte de conhecê-lo. Todos nós precisamos protegê-lo melhor. Ele não está sozinho no Real Madrid, e todos nós estamos com ele. Quando está em sua melhor forma, ele é um dos melhores jogadores do mundo."

"Meu trabalho é apoiá-lo, cuidar dele. Quando ele está feliz, ele faz a diferença, e esse deve ser o nosso foco coletivo", completou.

