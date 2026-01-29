logo ebc
Mbappé questiona vontade do Real Madrid após derrota para o Benfica

Revés custou perda de vaga automática nas oitavas da Liga dos Campeões
Karan Prashant Saxena*
Publicado em 29/01/2026 - 12:43
Bengaluru (Índia)
Mbappé em jogo do Real contra o Benfica 28/1/2026 REUTERS/Pedro Nunes
O atacante do Real Madrid Kylian Mbappé disse que a equipe não correspondeu à vontade demonstrada pelo Benfica na derrota por 4 a 2 na Liga dos Campeões na quarta-feira (28) e que não está mostrando a consistência digna de campeões.

Um cabeceio do goleiro do Benfica Anatoliy Trubin nos acréscimos negou ao Real, 15 vezes campeão europeu, uma vaga automática nas oitavas de final, enquanto a equipe portuguesa se classificou para os playoffs por diferença de gols.

“Não é uma questão de qualidade, nem de tática”, disse Mbappé, que marcou dois gols na quarta-feira (28), aos repórteres.

“Trata-se de ter mais vontade do que o adversário. Dava para ver que o Benfica estava dando tudo de si, e não dava para ver isso em nós, e isso é um problema.”

O Real teve uma temporada turbulenta, marcada pela saída do técnico Xabi Alonso e pela eliminação da equipe da Copa da Espanha pelo Albacete, da segunda divisão, há duas semanas.

A equipe havia vencido seus últimos três jogos em todas as competições sob o comando do novo técnico Álvaro Arbeloa, mas o resultado de quarta-feira (28) foi um retrocesso.

“Não estamos sendo consistentes em nosso jogo. Temos que resolver isso”, disse Mbappé. “Não podemos fazer isso um dia e depois não fazer no outro. Um time de campeões não faz isso.”

O Real, que está em segundo lugar na La Liga, enfrenta o Rayo Vallecano no domingo (1º).

