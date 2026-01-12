Meio-campista Ana Vitória volta ao Corinthians após 7 anos na Europa

Após sete anos no futebol europeu, a meio-campista Ana Vitória está de volta ao Corinthians. Vice-campeã olímpica nos Jogos de Paris, a ex-jogadora do Atlético de Madri foi anunciada pelo clube nesta segunda-feira (12) e já treinou com o elenco das Brabas – apelido do time feminino do Timão – em São Paulo. Na primeira passagem pela equipe, entre 2017 e 2018, Ava Vitória conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

“Eu estou muito empolgada, acho que essa é a palavra certa para esse momento. Escolhi voltar ao Corinthians porque é muito especial para mim, foi meu primeiro clube como profissional, onde cheguei ainda com 16 anos e pude conquistar títulos importantes, os primeiros da minha carreira” disse entre sorrisos a jogadora de 25 anos, nascida em Rondonópolis (MT).

“Também nunca escondi que é meu clube do coração desde criança, então estou muito feliz e ansiosa para entrar em campo vestindo essa camisa novamente”, completou a meio-campista.

Ana Vitória passou pelas categorias de base do Rondonópolis e do Xisto, antes de estrear pelo Corinthians, em 2017. No final do ano seguinte, aos 18 anos, ela foi transferida para o Benfica (Portugal). Na sequência, defendeu o Paris Saint-Germain (França) e, nas duas últimas temporadas, atuou no Atlético de Madrid. A brasileira encerrou o contrato com o clube espanhol no final de 2025.

Além de Ana Vitória, o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores inicia a temporada 2026 com mais quatro reforços: as atacantes Rhaizza (ex-Bahia) e Belén Aquino (uruguaia que atuava pelo Internacional); a meio-campista mexicana Paola Garcia (ex-Deportivo Cali, da Colômbia) e a zagueira argentina Agustina (ex-Flamengo).