logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Meio-campista Ana Vitória volta ao Corinthians após 7 anos na Europa

Ex-Atlético de Madrid, jogadora é 5º reforço do Timão feminino em 2026
Agência Brasil
Publicado em 12/01/2026 - 19:23
Rio de Janeiro
Meio-campistas Ana Vitória retorna ao Corinthinans - em 12/01/2026
© Rodrigo Gazzanel/Corinthians/Direitos Reservados
Reuters

Após sete anos no futebol europeu, a meio-campista Ana Vitória está de volta ao Corinthians. Vice-campeã olímpica nos Jogos de Paris, a ex-jogadora do Atlético de Madri foi anunciada pelo clube nesta segunda-feira (12) e já treinou com o elenco das Brabas – apelido do time feminino do Timão – em São Paulo. Na primeira passagem pela equipe, entre 2017 e 2018, Ava Vitória conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

“Eu estou muito empolgada, acho que essa é a palavra certa para esse momento. Escolhi voltar ao Corinthians porque é muito especial para mim, foi meu primeiro clube como profissional, onde cheguei ainda com 16 anos e pude conquistar títulos importantes, os primeiros da minha carreira” disse entre sorrisos a jogadora de 25 anos, nascida em Rondonópolis (MT).

“Também nunca escondi que é meu clube do coração desde criança, então estou muito feliz e ansiosa para entrar em campo vestindo essa camisa novamente”, completou a meio-campista.

Ana Vitória  passou pelas categorias de base do Rondonópolis e do Xisto, antes de estrear pelo Corinthians, em 2017. No final do ano seguinte, aos 18 anos, ela foi transferida para o Benfica (Portugal). Na sequência, defendeu o Paris Saint-Germain (França) e, nas duas últimas temporadas, atuou no Atlético de Madrid. A brasileira encerrou o contrato com o clube espanhol no final de 2025.

Além de Ana Vitória, o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores inicia a temporada 2026 com mais quatro reforços: as atacantes Rhaizza (ex-Bahia) e Belén Aquino (uruguaia que atuava pelo Internacional); a meio-campista mexicana Paola Garcia (ex-Deportivo Cali, da Colômbia) e a zagueira argentina Agustina (ex-Flamengo).

Relacionadas
Artilheira do Brasileiro Feminino, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras
Após 2 anos nos EUA, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras e vestirá a 10
São Paulo (SP), 11/09/2025 - Tenista Bia Haddad durante partida no São Paulo Open 250, WTA - Woman's Tennis Association, realizado no Parque Vila Lobos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Bia Haddad cai na estreia e dupla de Stefani avança no WTA de Adelaide
Vinícius Jr, do Real Madrid, e técnido do Atlético de Madri, Diego Simeone, durante partida entre as duas equipes pela semifinal da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita 08/01/2026 REUTERS/Vincent West
Simeone se desculpa com Vini Jr, mas não pede perdão por provocações
Ana Vitória Corinthians Brabas meio-campista reforço retorno
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Meio-campistas Ana Vitória retorna ao Corinthinans - em 12/01/2026
Esportes Meio-campista Ana Vitória volta ao Corinthians após 7 anos na Europa
seg, 12/01/2026 - 19:23
Brasília (DF), 23/09/2025 - A fita vermelha (ou laço vermelho) é o símbolo universal da conscientização, apoio e solidariedade às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Foto: MS/Divulgação
Saúde Anvisa aprova novo fármaco com injeção semestral para prevenção do HIV
seg, 12/01/2026 - 18:50
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Rio registra a temperatura mais alta do ano
seg, 12/01/2026 - 18:43
Técnico Xabi Alonso, do Real Madrid 10/01/20206 REUTERS/Vincent West
Esportes Técnico Xabi Alonso deixa o Real Madrid de comum acordo após 7 meses
seg, 12/01/2026 - 18:30
Real Moeda brasileira, dinheiro
Economia Teto do seguro-desemprego sobe para R$ 2.518,65 após reajuste
seg, 12/01/2026 - 18:02
São Paulo (SP), 11/09/2025 - Tenista Bia Haddad durante partida no São Paulo Open 250, WTA - Woman's Tennis Association, realizado no Parque Vila Lobos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Bia Haddad cai na estreia e dupla de Stefani avança no WTA de Adelaide
seg, 12/01/2026 - 17:22
Ver mais seta para baixo