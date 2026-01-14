logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Mirassol cria departamento feminino e terá ex-Corinthians como gestora

Rafaela Esteves terá missão de estruturar novo projeto do Leão Caipira
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 14/01/2026 - 18:25
São Paulo
Rafaela Esteves, ex-Corinthians, é contratada pelo Mirassol para estruturar novo projeto do futebol feminino, em 13/01/2026
© JP Pinheiro/Agencia Mirassol/Direitos Reservados

Sensação do futebol brasileiro masculino em 2025, o Mirassol terá uma equipe de mulheres pela primeira vez na história do clube. Ex-coordenadora da base do Corinthians, Rafaela Esteves foi anunciada pelo Leão Caipira, na terça-feira (13), como executiva da modalidade feminina.

Segundo o clube do interior paulista, Rafaela terá a missão de "liderar a estruturação, o planejamento e o desenvolvimento do departamento, alinhada ao projeto de crescimento institucional do Mirassol no cenário do futebol feminino". Formada em Educação Física e pós-graduada em Administração e Marketing Esportivo, a gestora de 39 anos trabalhou na Ferroviária, além do Corinthians.

A vaga à Libertadores conquistada com o quarto lugar no último Campeonato Brasileiro levou o Mirassol a criar o departamento do futebol de mulheres. Uma das exigências da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para os clubes disputarem os torneios continentais masculinos é que tenham um time feminino.

Antes mesmo do anúncio de Rafaela, porém, o Leão Caipira já tinha iniciado a estruturação da modalidade. Em dezembro, o clube comprou um novo centro de treinamento na cidade, a 450 quilômetros de São Paulo. O espaço passa por reforma para receber a equipe feminina e as categorias de base masculinas, do sub-11 ao sub-17. O investimento é de R$ 5 milhões.

A meta do Mirassol é a disputa do Campeonato Paulista Feminino deste ano, por meio do qual pode se classificar à Série A3 (terceira divisão) do Brasileirão de 2027. A Série A1 (primeira divisão), vale lembrar, terá transmissão ao vivo da TV Brasil pelo segundo ano consecutivo.

Relacionadas
mirassol, vasco, brasileiro
Mirassol faz história com vaga direta para Copa Libertadores
CT Columbia -seleção brasileira Copa do mundo 2026
Copa do Mundo: Fifa anuncia locais de treino e concentração da seleção
Luisa Stefani - WTA de Adelaide 2026
Luisa Stefani desiste de WTA de Adelaide após parceira passar mal
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Rafaela Esteves excecutiva Futebol Feminino mirassol Leão Caipira campeonato paulista feminino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 06/01/2026 - Aumento do valor das tarifas no transporte coletivo de São Paulo. Ônibus já exibem o novo aumento. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral SP: passageiros de ônibus da capital podem pagar bilhete via Bluetooth
qua, 14/01/2026 - 18:40
Brasília (DF) 14/08/2025 - Dutos da Transpetro. Foto: Transpetro/Divulgação
Economia Transpetro registra aumento de furtos em dutos, após 6 anos de queda
qua, 14/01/2026 - 18:38
Rafaela Esteves, ex-Corinthians, é contratada pelo Mirassol para estruturar novo projeto do futebol feminino, em 13/01/2026
Esportes Mirassol cria departamento feminino e terá ex-Corinthians como gestora
qua, 14/01/2026 - 18:25
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste.
Educação Vestibular da USP vai cobrar obras indígenas e quadrinhos
qua, 14/01/2026 - 18:22
Vista do Departamento de Estado em Washington, EUA 11 de julho de 2025 REUTERS/Annabelle Gordon
Internacional Suspensão da emissão de vistos dos EUA não afeta turistas
qua, 14/01/2026 - 18:02
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Saúde pública no RJ registra aumento nos atendimentos ligados ao calor
qua, 14/01/2026 - 17:37
Ver mais seta para baixo