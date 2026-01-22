logo ebc
Morre Ronan Tyezer, técnico do Águia de Marabá Sub-20, após acidente

Ele é a 2ª vítima do acidente com o ônibus do time, ocorrido há 7 dias
Agência Brasil
Publicado em 22/01/2026 - 19:24
Rio de Janeiro
Ronan Tyezer, técnico do sub-20 do Aguia de Marabá. Foto: aguiademaraba/Instagram
© aguiademaraba/Instagram

O clube Águia de Marabá comunicou a morte de Ronan Tyeser, técnico do time sub-20, nesta quinta-feira (22), por meio de publicação nas rede sociais. O treinador de 44 anos estava Internado há uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital regional do Tocantins, após acidente com o ônibus que transportava a equipe. Em nota, o clube afirmou que a causa da morte foi trauma cranioencefálico.

O técnico ficou gravemente ferido na colisão do ônibus com um caminhão parado no km 591 da BR 153, na noite do último dia 15. O acidente já vitimara o preparador físico Hecton Alvez, que morreu no local. A delegação do equipe sub-20 do Azulão retornava ao Pará, após eliminação para o Juventude, na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Guaratinguetá (SP).

A Federação Paraense de Futebol afirmou que a entidade está de luto, em nota publicada nas redes sociais.

“Com profundo pesar, manifestamos nosso mais sincero sentimento pela perda de Ronan Tyezer Rodrigues, o nosso Tyezer, profissional que fez parte da história do futebol paraense e que deixa uma lacuna irreparável entre todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”.

O clube Remo também se solidarizou com parentes e amigos do treinador paraense.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Ronan Tyeser técnico águia de marabá time sub-20 Acidente Vítima trauma cranioencefálico Obituário
