Obras do Centro de Futebol Feminino em Araraquara começam na segunda

Iniciativa envolve prefeitura, Petrobras, Fundesport e Ferroviária
Agência Brasil
Publicado em 22/01/2026 - 18:28
São Paulo
CT Ferroviária - futebol feminino - projeto - primeiro do Brasil
© Divulgação/Ferroviária

O primeiro centro de treinamento de futebol feminino dedicado exclusivamente à modalidade começa a sair do papel na próxima segunda-feira (26), em Araraquara (SP). O projeto, que conta com investimento de R$ 34,5 milhões, é fruto de uma parceria da prefeitura da cidade com Petrobras, Fundação de Amparo ao Esporte do Município de Araraquara (Fundesport) e o clube Ferroviária.

O evento de início das obras terá a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do ex-prefeito da cidade e atual presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva. A viabilização do Centro de Treinamento do Futebol Feminino é fruto de um convênio firmado durante a gestão de Silva na prefeitura, cujos projetos executivos e autorizações para construção foram liberados pela estatal no final de 2025.

"Em Araraquara, o projeto do futebol feminino começou em 2001, antes mesmo de se tornar uma obrigação. Aqui foi uma escolha. Minha gratidão à presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e ao presidente Lula, que têm tratado o futebol feminino no Brasil como prioridade", afirmou Edinho Silva.

Araraquuara (SP), 23/12/2024 - Ferroviária terá primeiro CT exclusivo para o futebol feminino no Brasil. a Diretora Executiva de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti; o Prefeito de Araraquara, Edinho Silva; a presidente da Fundesport, Roseli Gustavo; a Diretora de Futebol Feminino, Nuty Silveira; a Diretora de Futebol Feminino, Ana Lorena Marche; o presidente da Câmara dos Vereadores de Araraquara, Paulo Landim, e a Deputada Estadual, Márcia Lia. Foto: Rafael Zucco/Ferroviária
Cerimônia de assinatura de convênio, em dezembro de 2025. Foto: Rafael Zucco/Ferroviária

Estrutura

O novo centro de treinamento será erguido em uma área de 138 mil metros quadrados no Parque do Pinheirinho, onde funciona o CT Olegário Tolói de Oliveira, do clube Ferroviária.

O complexo foi planejado para oferecer uma infraestrutura completa, voltada para o alto rendimento e o bem-estar das atletas.

Serão cinco campos de futebol com irrigação eletrônica e um miniestádio iluminado, além de hotel com capacidade para 82 atletas, academia, setor de fisioterapia e centro médico, áreas pedagógicas e espaços de convivência.

O complexo poderá receber jogos de torneios da Federação Paulista (FPF) e da Confederação Brasileira da modalidade (CBF). 

Formação Integral

O foco do CT será o atendimento a cerca de 240 atletas das categorias de base (Sub-12, Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20), abrangendo jogadoras entre 11 e 20 anos.

Além da preparação técnica, o projeto prevê ações educativas que abordam temas como saúde da mulher, diversidade, educação financeira, inteligência emocional e a história da modalidade.

Para a população local, será criada uma escolinha de futebol gratuita, integrando o complexo à comunidade araraquarense.

Edição:
Juliana Cézar Nunes
Ver mais seta para baixo