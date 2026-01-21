logo ebc
Polícia faz operação contra venda de ingressos ilegais no Morumbis

Clube teve presidente afastado na última semana
Agência Brasil
Publicado em 21/01/2026 - 09:06
São Paulo
Estádio do Morumbi,Brasileiro Championship - Sao Paulo v Vasco da Gama
A Polícia Civil faz na manhã desta quarta-feira (21) uma operação para combater a venda ilegal de camarotes no Morumbis, estádio do São Paulo.

Por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra a Administração (DPPC), as autoridades cumprem quatro mandados de busca e apreensão.

O São Paulo teve seu presidente, Julio Casares, afastado na semana passada acusado de irregularidades na condução do clube. O clube também faz uma investigação interna para determinar as possíveis irregularidades.

 

Valéria Aguiar
São Paulo Ingressos Ilegais venda Morumbis
