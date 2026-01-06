logo ebc
Premiação do Aberto da Austrália bate recorde de R$ 403,6 milhões

Total é 16% mais alto do que o distribuído no evento do ano passado
Suramya Kaushik*
Publicado em 06/01/2026 - 11:31
Bengaluru (Índia)
A premiação total do Aberto da Austrália deste ano foi aumentada em 16% para 111,5 milhões de dólares australianos (R$ 403,6 milhões), tornando-se o maior prêmio da história do torneio, anunciaram os organizadores nesta terça-feira.

Os dois campeões de simples embolsarão cada um 4,15 milhões de dólares australianos (R$ 15 milhões), acima dos 3,5 milhões de dólares australianos (R$ 12,7 milhões) que Jannik Sinner e Madison Keys levaram para casa no ano passado.

"Esse aumento de 16% demonstra nosso compromisso de apoiar as carreiras de tênis em todos os níveis", disse o presidente-executivo da Tennis Australia, Craig Tiley.

"Desde o aumento do prêmio em dinheiro da qualificação em 55% desde 2023 até o aprimoramento dos benefícios dos jogadores, estamos garantindo que o tênis profissional seja sustentável para todos os competidores."

O Aberto dos Estados Unidos ofereceu a maior premiação total dos Grand Slams no ano passado, com US$90 milhões (R$ 485,1 milhões), enquanto Wimbledon ofereceu um total de 53,5 milhões de libras (R$ 390,7 milhões) e o Aberto da França 56,35 milhões de euros (R$ 356,4 ( milhões).

Os perdedores da primeira rodada do Aberto da Austrália receberão 150.000 dólares australianos, um aumento de 14% em relação a 2025, enquanto as rodadas classificatórias terão o maior aumento de 16%. Os que caírem na terceira rodada de qualificação receberão 83.500 dólares australianos.

O aumento do prêmio em dinheiro faz parte do investimento de US$135 milhões da Tennis Australia no "Summer of Tennis", que, segundo Tiley, "fortalece a base do tênis, garantindo a saúde e o crescimento comercial do esporte a longo prazo".

O Aberto da Austrália acontece de 18 de janeiro a 1º de fevereiro no Melbourne Park.

