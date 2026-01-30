logo ebc
Real terá revanche contra o Benfica em playoffs da Liga dos Campeões

Time espanhol perdeu vaga direta para oitavas após derrota por 4 a 2
Chiranjit Ojha*
Publicado em 30/01/2026 - 12:34
Bengaluru (Índia)
Reuters

O Real Madrid, que perdeu para o Benfica na quarta-feira (28), enfrentará novamente o clube português nos playoffs da Liga dos Campeões no próximo mês, enquanto o Paris Saint-Germain enfrentará o Monaco, em duas partidas, na tentativa de chegar às oitavas de final.

O Newcastle United enfrentará o Qarabag e o Borussia Dortmund vai encarar o Atalanta, de acordo com sorteio realizado nesta sexta-feira (30), enquanto o Atlético de Madrid pegará o Club Brugge.

A Inter de Milão enfrentará o Bodo/Glimt e a Juventus jogará contra o Galatasaray, enquanto o Bayer Leverkusen foi sorteado contra o Olympiacos.

Real Madrid playoffs Benfica Liga dos Campeões Vaga Oitavas de Final
