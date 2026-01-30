Esportes
Real terá revanche contra o Benfica em playoffs da Liga dos Campeões
Time espanhol perdeu vaga direta para oitavas após derrota por 4 a 2
Chiranjit Ojha*
Publicado em 30/01/2026 - 12:34
Bengaluru (Índia)
Versão em áudio
O Real Madrid, que perdeu para o Benfica na quarta-feira (28), enfrentará novamente o clube português nos playoffs da Liga dos Campeões no próximo mês, enquanto o Paris Saint-Germain enfrentará o Monaco, em duas partidas, na tentativa de chegar às oitavas de final.
The knockout phase play-offs are set ✅#UCLdraw pic.twitter.com/SLapvWxVV2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026
O Newcastle United enfrentará o Qarabag e o Borussia Dortmund vai encarar o Atalanta, de acordo com sorteio realizado nesta sexta-feira (30), enquanto o Atlético de Madrid pegará o Club Brugge.
A Inter de Milão enfrentará o Bodo/Glimt e a Juventus jogará contra o Galatasaray, enquanto o Bayer Leverkusen foi sorteado contra o Olympiacos.
* É proibida a reprodução deste conteúdo.
Mais notícias
Economia Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário
sex, 30/01/2026 - 14:22
Educação Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2026
sex, 30/01/2026 - 13:51
Economia Contas públicas têm déficit de R$ 55,021 bilhões em 2025
sex, 30/01/2026 - 13:49
Economia Consumo das famílias compensa juros e leva desemprego ao menor nível
sex, 30/01/2026 - 13:48
Internacional Ex-âncora da CNN é preso, suspeito de participar de ato contra ICE
sex, 30/01/2026 - 13:36
Saúde Lula faz cirurgia de catarata; entenda a doença e o procedimento
sex, 30/01/2026 - 13:35