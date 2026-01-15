Richarlison sofre lesão e vai desfalcar Tottenham por quase 2 meses

Atacante machucou a coxa durante partida da Copa da Inglaterra

O atacante Richarlison, do Tottenham Hotspur, ficará afastado do time por quase dois meses devido a uma lesão na coxa, informou o técnico Thomas Frank nesta quinta-feira (15), causando um golpe nas opções de ataque do clube antes do clássico londrino de sábado (17), em casa, contra o West Ham United.

A ausência do brasileiro é um revés significativo, já que o atacante marcou sete gols e deu três assistências na Premier League nesta temporada.

"Infelizmente, Richy sofreu uma lesão na coxa que o deixará de fora por até sete semanas", disse Frank aos repórteres.

A lesão de Richarlison ocorre no momento em que o Spurs tenta se recuperar da eliminação na terceira rodada da FA Cup em casa para o Aston Villa.

O técnico dinamarquês enfatizou que sua equipe deve se concentrar em seu próprio desempenho e não no fato de ser um clássico.

"Sei que é um grande clássico londrino, é claro, contra o West Ham, com a rivalidade e tudo mais, mas o que importa somos nós. O que importa é como vamos nos apresentar com energia, positivos, para frente", disse ele.

Frank acrescentou que o meio-campista do Mali, Yves Bissouma, deve retornar após a derrota do seu país nas quartas de final, enquanto Lucas Bergvall pode estar disponível. O zagueiro Destiny Udogie e o atacante Dominic Solanke também estão mais próximos da plena forma física.

O capitão Cristian Romero voltará à equipe depois de cumprir uma partida de suspensão.

O Spurs está em 14º lugar na classificação, com 27 pontos em 21 jogos, enquanto o West Ham está na zona de rebaixamento, com 14 - 7 pontos abaixo do primeiro time fora.

