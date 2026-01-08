logo ebc
Sabalenka não disputará alguns torneios em 2026 para priorizar saúde

Bielorrussa considera temporada "insana" por excesso de compromissos
Aadi Nair*
Publicado em 08/01/2026 - 18:16
Bengaluru (Índia)
Aryna Sabalenka durante torneio de Brisbane, na Austrália 06/01/2026 Darren England/AAP Image via REUTERS
© Darren England/AAP Image via REUTERS/proibida reprodução
Reuters

Aryna Sabalenka espera deixar de disputar alguns torneios novamente neste ano em vez de colocar sua saúde em risco durante uma temporada "insana", mesmo sabendo que provavelmente sofrerá sanções do WTA Tour por isso, disse a número um do mundo.

As principais jogadoras são obrigadas a competir em todos os quatro Grand Slams, 10 torneios WTA 1000 e seis eventos WTA 500, de acordo com as regras da WTA, e a punição para quem não comparecer a eles varia de deduções de pontos no ranking a multas.

Em 2025, Sabalenka competiu em apenas três eventos WTA 500 -- Brisbane, Stuttgart e Berlim -- fazendo com que ela fosse uma das várias jogadoras de alto nível, incluindo a número dois do mundo Iga Swiatek, a ter pontos deduzidos no ranking.

Perguntada se mudaria seus planos para 2026, a quatro vezes campeã de Grand Slams disse aos repórteres: "A temporada é definitivamente insana, e isso não é bom para todos nós, pois vemos muitos jogadores se machucando".

"As regras são bastante complicadas com relação aos eventos obrigatórios, mas ainda estou deixando de participar de alguns eventos para proteger meu corpo, porque tive muitas dificuldades na última temporada", disse a bielorrussa depois de derrotar Sorana Cirstea no Brisbane International.

"Embora os resultados tenham sido muito consistentes, em alguns torneios eu estava jogando completamente mal ou estava muito exausta por ter jogado demais. Nesta temporada, tentaremos administrar isso um pouco melhor, mesmo sabendo que eles vão me multar no final da temporada.

"Mas é complicado fazer isso. Você não pode deixar de participar de eventos 1000. É realmente complicado, e acho que isso é uma loucura o que eles fazem. Acho que eles apenas seguem seus interesses, mas não estão se concentrando em proteger todas nós."

Os circuitos masculino e feminino têm enfrentado críticas devido às suas temporadas de 11 meses, e ambos os circuitos foram alvo de novo escrutínio no final do ano passado, com o acúmulo de lesões.

Em setembro, a WTA disse à Reuters que o bem-estar das atletas é uma prioridade máxima e que havia ouvido as opiniões sobre o calendário, tanto por meio do conselho de jogadoras quanto de seus representantes no conselho da WTA, para melhorar a estrutura do circuito e aumentar a compensação.

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

