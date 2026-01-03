logo ebc
Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Atacante do Cruzeiro chega ao clube por empréstimo até o fim do ano
Agência Brasil
Publicado em 03/01/2026 - 14:36
Rio de Janeiro
Gabigol retorna ao Santos, por empréstimo do Cruzeiro, em 03/01/2026
Revelado pelas categorias de base do Santos, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, está de volta à Vila Belmiro. O clube santista anunciou neste sábado (3) a contratação do jogador de 29 anos, por empréstimo do Cruzeiro, até o final da temporada de 2026.

"Menino da Vila, santista e cruel. Gabriel Barbosa está de volta ao Santos FC! O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano", disse o clube santista, em nota oficial, que não citou o valor da negociação.

Poucas horas após o anúncio, Gabigol participou das primeiras atividades físicas com o elenco do Santos no Centro de Treinamento (CT) Rei Pelé, na Baixada Santista.

A história de Gabigol com o Santos começa em 2004, quando inicia da base do clube aos oito anos. O menino nascido em São Bernardo do Campo fora descoberto pelo ex-meio campista Zito – eterno capitão do Peixe – quando atuava no futsal. Nove anos depois, ele estreava como jogador profissional. Durante a primeira passagem (2013-2016) , Gabigol ajudou o time a conquistar o bicampeonato paulista (2015 e 2016), foi três vezes artilheiro da Copa do Brasil (de 2014, 2015 e 2018) e uma vez do Campeonato Brasileiro (2018).

Durante os seis anos longe do clube santista, Gabigol defendeu o Inter de Milão (Itália), Benfica (Portugal), Flamengo e, por último o Cruzeiro.

